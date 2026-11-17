Sáng 11/11, tại khu vực cột mốc 737+50m, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh phối hợp với Trạm Hội ngộ hội đàm Bộ đội Biên phòng địa khu Tịnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc) tổ chức tuyên truyền song phương về các văn kiện pháp lý liên quan đến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Hợp tác biên phòng Việt Nam – Trung Quốc” năm 2026 giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và lực lượng biên phòng Quảng Tây.

Lực lượng biên phòng Trung Quốc và Việt Nam.

Tại chương trình, lực lượng chức năng hai bên đã tuyên truyền cho 40 lượt người dân về Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc và Hiệp định về quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Đồng thời, phổ biến các quy định pháp luật, cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại khu vực biên giới.

Bên cạnh tuyên truyền, lực lượng biên phòng hai bên còn lắng nghe, tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Thực tế cho thấy, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển ma túy, chất cấm, buôn lậu và gian lận thương mại qua đường mòn, lối mở vẫn có nguy cơ xảy ra. Một trong những nguyên nhân là một bộ phận người dân chưa nắm rõ quy định pháp luật về biên giới, dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia hoạt động vi phạm.

Do đó, công tác tuyên truyền song phương có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân hai bên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm, cung cấp thông tin và tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Trong khuôn khổ chương trình, lực lượng biên phòng hai bên tổ chức kiểm tra liên hợp đoạn biên giới từ mốc 737 đến mốc 742, đồng thời trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, kiểm soát và bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Thông qua các hoạt động phối hợp thực chất, Bộ đội Biên phòng hai bên tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tăng cường tin cậy và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.