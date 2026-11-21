Tiếng nói của người có uy tín trong bản

Tại xóm Cốc Lùng, xã Thanh Long, nơi 100% dân cư là đồng bào dân tộc Dao, những thay đổi trong đời sống đang được thể hiện qua cách các gia đình quan tâm hơn đến việc học tập và tương lai của con em. Nếu trước đây, tình trạng trẻ bỏ học để lập gia đình sớm từng là nỗi lo, thì nay quan niệm ấy đã có nhiều chuyển biến.

Là người có uy tín trong xóm, anh Xiêm Tòn Nhậy thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư của bà con, cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các gia đình chăm lo cho con trẻ. Theo anh, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, việc tuyên truyền thường xuyên đã giúp người dân từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm.

Người có uy tín là nhân tố quan trọng trong đẩy lùi tảo hôn ở Cao Bằng. Ảnh: PV

Anh Xiêm Tòn Nhậy chia sẻ: những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, cùng với công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên, nhận thức của bà con đã có nhiều thay đổi. Người dân tích cực phát triển kinh tế, quan tâm hơn đến việc học tập của con em; đến nay, tình trạng trẻ em bỏ học để lấy vợ, lấy chồng sớm không còn xảy ra.

Câu chuyện ở Cốc Lùng cho thấy, thay đổi một tập quán không thể chỉ bằng những lời tuyên truyền chung chung. Điều quan trọng là phải làm cho người dân hiểu được giá trị của việc học tập, thấy được những hệ lụy khi con em kết hôn quá sớm và tự nguyện thay đổi từ chính gia đình mình.

Với lợi thế am hiểu phong tục, tập quán, người có uy tín có thể tiếp cận bà con bằng những cách gần gũi, dễ hiểu. Từ cuộc trò chuyện trong gia đình đến những buổi sinh hoạt xóm, họ kiên trì giải thích quy định pháp luật, phân tích tác hại của tảo hôn, khuyên cha mẹ không để con em bỏ học, lập gia đình khi chưa đủ tuổi.

Kiên trì vận động, từng bước xóa bỏ hủ tục

Tại xóm Quang Trung, những chuyển biến trong phòng, chống tảo hôn cũng được người dân ghi nhận; anh Hoàng Linh Đương cho biết: trước đây, tại địa phương thỉnh thoảng vẫn xảy ra một vài trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và các em học sinh, những năm gần đây tình trạng này đã giảm đi đáng kể. Hiện nay không còn tình trạng tảo hôn, chúng tôi mong muốn giúp các gia đình và học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của tảo hôn, những vi phạm pháp luật khi người chưa đủ tuổi kết hôn, cũng như những ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống và thế hệ con cháu sau này.

Từ Cốc Lùng đến Quang Trung, điểm chung trong những chuyển biến ở cơ sở là sự kiên trì vận động và đồng thuận của người dân. Trong đó, người có uy tín không chỉ truyền đạt chủ trương, chính sách mà còn trực tiếp góp phần tháo gỡ những quan niệm cũ, tạo sự đồng thuận trong từng gia đình, dòng họ.

Đặc biệt, với những trường hợp có nguy cơ phát sinh tảo hôn, việc nắm bắt tình hình, tiếp cận và vận động kịp thời có ý nghĩa quan trọng. Sự gần gũi, chân thành của người có uy tín giúp những lời khuyên không dừng lại ở tuyên truyền mà có thể trở thành sự thay đổi trong hành động của mỗi gia đình.

Phát huy vai trò người có uy tín ở cơ sở

Theo số liệu của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng, luỹ kế đến tháng 10/2026, toàn tỉnh phát sinh 18 cặp tảo hôn, trong đó 15 cặp có một người tảo hôn, 3 cặp có cả hai người tảo hôn; có 6 trường hợp là trẻ em. Các trường hợp chủ yếu thuộc đồng bào dân tộc Mông, Dao, phát sinh tại các xã Cần Yên, Nam Quang, Quảng Lâm, Lý Bôn, Bảo Lạc, Bảo Lâm và Thông Nông. Riêng tháng 10/2026, phát sinh thêm 2 cặp tảo hôn, mỗi cặp có một người là trẻ em. Trong kỳ báo cáo, tỉnh không ghi nhận trường hợp kết hôn cận huyết thống.

Phát huy vai trò người có uy tín không chỉ giúp đưa chính sách đến gần hơn với đồng bào mà còn tạo sức lan tỏa từ chính cộng đồng. Ảnh: Dương Liễu

Thực tế cho thấy, tảo hôn vẫn còn xảy ra ở một số địa bàn, đòi hỏi công tác phòng ngừa phải được duy trì thường xuyên, liên tục. Bên cạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cần chú trọng phát huy vai trò của những người gần dân, hiểu dân, có khả năng tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi của cộng đồng.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh tổ chức 5.964 hội nghị, lớp tập huấn với 750 nghìn lượt người tham gia; thực hiện 504 chuyên đề phát thanh, truyền hình bằng tiếng Việt và 144 chuyên đề bằng tiếng dân tộc thiểu số. Các hoạt động tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa.

Để công tác tuyên truyền phát huy hiệu quả, việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến pháp luật cho người có uy tín cần được quan tâm; đồng thời cung cấp tài liệu phù hợp với đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ từng dân tộc, tạo điều kiện để họ tham gia cùng chính quyền, đoàn thể nắm bắt tình hình và vận động người dân phòng ngừa tảo hôn từ sớm.

Cùng với đó, cần gắn phòng, chống tảo hôn với phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao dân trí và tạo việc làm cho thanh niên. Khi trẻ em được tiếp tục đến trường, người trẻ có cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm và xây dựng cuộc sống ổn định, những quan niệm lạc hậu về hôn nhân sẽ từng bước được thay thế.

Từ những việc làm ở Cốc Lùng, Quang Trung, có thể thấy sức mạnh của người có uy tín nằm ở sự gần gũi, gương mẫu và niềm tin mà cộng đồng dành cho họ. Mỗi lời khuyên đúng lúc, mỗi cuộc vận động đến từng gia đình đều góp phần ngăn ngừa tảo hôn từ cơ sở.

Phát huy vai trò người có uy tín không chỉ giúp đưa chính sách đến gần hơn với đồng bào mà còn tạo sức lan tỏa từ chính cộng đồng. Khi người dân cùng thay đổi nhận thức, cùng nói không với tảo hôn, hành trình xây dựng bản làng văn minh, bảo vệ tương lai thế hệ trẻ ở Cao Bằng sẽ có thêm những chuyển biến bền vững.