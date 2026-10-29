Cao Bằng: Phát hiện hơn 1,2 tấn nguyên liệu thuốc lá không hoá đơn, chứng từ

Thực hiện công văn của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cao Bằng về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới và kế hoạch triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác này, chiều 26/10/2026, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 phối hợp với Đội Kiểm soát liên ngành 389, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an xã Trùng Khánh và Đồn Biên phòng Ngọc Chung tiến hành kiểm tra phương tiện ô tô tải mang biển kiểm soát 24C-1XX.X2.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật.

Phương tiện do ông H.V.D., trú tại xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1.213 kg nguyên liệu thuốc lá đã sấy khô, chưa tách cọng. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ mua bán để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Đội QLTT số 6 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.