Cao Bằng: Phát động mỗi người dân chọn một môn thể thao để tập luyện

Các đại biểu và người dân chạy bộ hưởng ứng phong trào thường xuyên tập luyện thể thao. (Ảnh: MINH TUẤN)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Tô Vũ Ninh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng chia sẻ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Mỗi người dân mạnh khỏe là góp phần cho cả nước mạnh khỏe". Hưởng ứng phong trào tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ, những năm qua, phong trào tập luyện thể thao phát triển sâu rộng tại Cao Bằng.

Nhiều người đã lựa chọn môn thể thao phù hợp, tập luyện hằng ngày, qua đó, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tạo nền tảng để làm việc tốt, lao động tốt, học tập tốt.

Đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng phong trào mỗi người chọn một môn thể thao để tập luyện. (Ảnh: MINH TUẤN)﻿

Đồng chí Tô Vũ Ninh đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, quy hoạch, bố trí quỹ đất cho hoạt động thể thao.

Mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, hiệu quả của tập luyện thể thao đối với sức khỏe và lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện hằng ngày, đưa rèn luyện thể thao trở thành thói quen.

Mỗi cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, gia đình quan tâm đầu tư, hỗ trợ phong trào thể thao phát triển, tạo điều kiện tốt để mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia tập luyện thể dục thể thao.

Ngay sau lễ phát động, hơn 2.000 đại biểu, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân đã tham gia chạy bộ quanh quảng trường Pác Bó.