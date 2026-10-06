Cao Bằng phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026

Tín hiệu khởi sắc từ bức tranh kinh tế 9 tháng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù con số này chưa đạt so với kịch bản đề ra (9,36%), song mức tăng trưởng tích cực trong quý III đã tạo đà cải thiện đáng kể cho kết quả chung.

Tỉnh Cao Bằng cung cấp thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026.

Trong cơ cấu kinh tế, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục đóng vai trò lớn nhất vào tăng trưởng chung khi chiếm 56,29% cơ cấu GRDP, tăng 6,71%, thấp hơn 0,48% so với kế hoạch đề ra (tăng 7,19%). Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng 5,24%, đạt mức tăng theo kế hoạch. Đáng chú ý, thu thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt mức tăng 9,20%, vượt 0,45% so với mục tiêu.

Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,49%, thấp hơn 6,14% so với kế hoạch (tăng 20,63%), đóng góp 2,69% vào mức tăng chung, chiếm 23,16% cơ cấu GRDP. Trong đó, sản xuất phôi thép và sản xuất điện có mức tăng trưởng tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) ước 9 tháng năm 2026 đạt 5.607,65 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 71% kế hoạch năm và 56% kế hoạch tăng trưởng; riêng quý III ước đạt 2.185,66 tỷ đồng, tăng 0,48% so với quý III năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 11,54% so với cùng kỳ, riêng quý III tăng 13,24%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sản xuất và phân phối điện tăng 16,81%, đóng góp 0,75%; chỉ số sản xuất ngành điện tăng 22,45% nhờ điều kiện thủy văn thuận lợi và có thêm 02 nhà máy thủy điện đi vào hoạt động. Sản lượng điện sản xuất đạt 606,76 triệu kWh, tăng 3,3% so với cùng kỳ; riêng quý III đạt 421,11 triệu kWh, tăng 6,46%. Ngành khai khoáng tăng 7,02%, trong đó khai thác đá, cát, sỏi tăng khá, phục vụ nhu cầu vật liệu cho các công trình, dự án trọng điểm. Sản xuất phôi thép tiếp tục duy trì mức tăng khá, đạt 122.134 tấn, tăng 17,8% so với cùng kỳ; riêng quý III đạt khoảng 49.497 tấn, tăng 10,9%.

Tuy nhiên, công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ tăng 2,26%, riêng quý III giảm 4,23% về giá trị tăng thêm; động lực tăng trưởng của nhóm chế biến, chế tạo chưa thực sự ổn định và còn phụ thuộc vào một số sản phẩm chủ lực.

Lãnh đạo Sở Tài Chính, tỉnh Cao Bằng cung cấp thông tin.

Tăng tốc triển khai dự án hạ tầng trọng điểm

Để tạo động lực bứt phá trong 3 tháng cuối năm, tỉnh Cao Bằng đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Hiện nay, Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), đang được tập trung triển khai, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. Đoạn tuyến Km0 - Km93+350 giai đoạn 1 đã đạt 79,87% sản lượng. Tỉnh Cao Bằng đang đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung nguồn lực, phấn đấu đưa đoạn Tân Thanh - Đông Khê (quy mô nền đường 22m) vào khai thác có kiểm soát ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2027. Đồng thời, hoàn thành thảm bê tông nhựa liên tục 2 làn xe đoạn Km62 - Km93+350 trước Tết và hoàn thành toàn bộ quy mô 22m đoạn km62-km93+350 trước ngày 30/4/2027.

Bên cạnh đó, Dự án xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng đang được Cao Bằng triển khai. Dự án đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư; hồ sơ thiết kế, dự toán đang được hoàn thiện, công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện 19,5/49,5 ha. UBND tỉnh Cao Bằng tiếp tục tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai thi công và đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng thông tin.

Năm 2026, một trong những dấu ấn đậm nét của Cao Bằng là việc tập trung nguồn lực phát triển hệ thống giáo dục vùng biên, cùng với việc đầu tư hơn 2.761 tỷ đồng cho cơ sở vật chất, ngành giáo dục Cao Bằng ghi nhận bước ngoặt lớn khi hoàn thành tinh gọn mạng lưới, giảm từ 514 xuống còn 293 cơ sở giáo dục. Chất lượng dạy và học tiếp tục được khẳng định với tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 98,76%, có 18 đơn vị đạt tỷ lệ 100% tốt nghiệp.

Đặc biệt, giáo dục mũi nhọn của tỉnh gặt hái thành tích cao nhất từ trước đến nay với 04 giải quốc tế và 125 giải, huy chương cấp quốc gia; trong đó có 24 giải học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12. Tỉnh cũng đang gấp rút hoàn thiện Đề án thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Đối với 11 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp (TH&THCS) giai đoạn 1 tại các xã biên giới, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành các điều kiện thiết yếu để kịp thời khánh thành, đón học sinh vào khai giảng năm học mới.

Hiện các nhà thầu vẫn đang tiếp tục hoàn thiện toàn bộ các hạng mục phụ trợ trong tháng 10/2026. Tổng số vốn giải ngân cho giai đoạn 1 đã đạt gần 1.053,91 tỷ đồng (đạt 59,96% kế hoạch).

Với giai đoạn 2 bao gồm 05 dự án trường biên giới gồm Cần Yên, Trùng Khánh, Lý Quốc, Xuân Trường và Cô Ba, tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 30/10/2026 để sớm triển khai thi công.

Để hoàn thành mục tiêu, tỉnh Cao Bằng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền địa phương và sự đồng lòng của các đơn vị, Cao Bằng đang dồn toàn lực cho chặng nước rút quý IV, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026.