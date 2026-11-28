Hình minh họa.

Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%; tăng cường phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch, giảm số ca mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là người nhiễm HIV/AIDS.

Các hoạt động hưởng ứng năm 2026 tập trung vào hai chủ đề: Ngày Thế giới phòng, chống dịch bệnh với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS với chủ đề “Huy động sức mạnh cộng đồng - Chung tay hành động vì mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS”.

Theo đó, từ nay đến ngày 27/12/2026, tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Lễ phát động, mít tinh, diễu hành, đi bộ, chạy bộ tại các xã, phường, góp phần lan tỏa thông điệp chủ động phòng bệnh, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh và AIDS.

Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường sự phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý kịp thời các dịch bệnh truyền nhiễm. Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ toàn diện về phòng, chống dịch bệnh, bao phủ dự phòng, phát hiện sớm, điều trị kịp thời và thúc đẩy việc tham gia bảo hiểm y tế của người dân hướng tới tăng tiếp cận dịch vụ về phòng, chống dịch bệnh. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với một số bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng (HIV/AIDS, lao, viêm gan vi rút, các bệnh lây truyền qua đường tình dục).

Kế hoạch Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS