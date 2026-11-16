Cao Bằng nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: MINH TUẤN)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành quy trình bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Kết quả, 2 đồng chí: Trương Thế Vinh, Giám đốc Sở Ngoại vụ và đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng đã được bầu là ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, thời gian từ nay đến hết năm 2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc và yêu cầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn rất lớn.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, các sở ngành, mỗi địa phương cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động quyết liệt trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Mỗi cơ quan, địa phương lấy tiến độ, chất lượng công việc và hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.

Sau kỳ họp, các cấp, ngành, địa phương cần khẩn trương triển khai, thực hiện, đưa nội dung các nghị quyết đi vào thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động theo dõi, giám sát việc triển khai các nghị quyết, nhất là phân bổ và sử dụng vốn, tiến độ thực hiện dự án và các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: MINH TUẤN)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận, thông qua 6 nghị quyết về, quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết về phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp xã phân bổ chi tiết nội dung, hoạt động, lĩnh vực chi, danh mục dự án đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Quyết định vốn điều lệ ban đầu và vốn điều lệ bổ sung cấp cho Quỹ nhà ở tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng.