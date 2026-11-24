Cảnh quan thác Bản Giốc, Cao Bằng tháng 11/2026. Ảnh: T.H.

Trên dải đất biên cương Cao Bằng, mỗi ngọn núi, dòng suối, cánh rừng và bản làng đều có thể kể những câu chuyện về lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc. Từ Pác Bó - nơi Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng, đến rừng Trần Hưng Đạo - nơi khai sinh Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và những địa danh gắn với Chiến dịch Biên giới năm 1950, các di tích lịch sử cách mạng đang trở thành những điểm đến ý nghĩa trên hành trình giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay.

Có những bài học lịch sử sẽ trở nên sâu sắc hơn khi mỗi người được một lần đặt chân đến chính nơi diễn ra những sự kiện trọng đại của dân tộc. Đứng bên dòng suối Lê-nin trong xanh, nhìn lên núi Các Mác, bước vào hang Cốc Bó hay lặng mình giữa cánh rừng nơi 34 chiến sĩ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam tuyên thệ thành lập đội quân cách mạng, lịch sử không còn là những trang sách xa xôi. Những câu chuyện về một thời đấu tranh gian khổ, về ý chí độc lập, tự do của dân tộc hiện lên gần gũi, chân thực và đầy xúc động.

Cao Bằng là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Nơi đây lưu giữ nhiều địa danh gắn với những bước ngoặt quan trọng của cách mạng, đồng thời là chứng tích sinh động về sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc ngày 28/1/1941, lưu giữ những dấu ấn quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Ảnh CTV

Từ Pác Bó đến cội nguồn cách mạng

Trong hành trình về nguồn tại Cao Bằng, Pác Bó luôn là địa chỉ có sức lay động đặc biệt. Ngày 28/1/1941, sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc qua cột mốc 108 (nay là cột mốc 675), đặt chân lên mảnh đất Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.

Tại Pác Bó, Người đã sống, làm việc và cùng Trung ương Đảng từng bước chuẩn bị những điều kiện quan trọng cho thắng lợi của cách mạng. Hang Cốc Bó, suối Lê-nin, núi Các Mác, lán Khuổi Nặm… không chỉ là những địa danh quen thuộc mà còn lưu giữ những dấu ấn thiêng liêng về cuộc sống và hoạt động cách mạng của Bác trong những năm tháng đầu tiên trở về nước.

Đến Pác Bó hôm nay, giữa không gian núi rừng yên bình, những địa danh lịch sử ấy gợi nhắc về một giai đoạn đầy gian khó nhưng cũng hết sức quan trọng của cách mạng Việt Nam. Từ nơi đây, tư tưởng, đường lối và những quyết sách chiến lược đã góp phần chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Với học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ, một chuyến tham quan Pác Bó không đơn thuần là hoạt động ngoại khóa. Đó còn là dịp để hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về khát vọng độc lập, tự do và tinh thần vượt qua mọi gian khó của Người. Những câu chuyện được nghe tại di tích, những hiện vật và không gian lịch sử được tận mắt chứng kiến có khả năng khơi gợi tình cảm, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Rời Pác Bó, hành trình về nguồn tiếp tục đưa du khách đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim. Giữa đại ngàn, ngày 22/12/1944, dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ Nguyên Giáp, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập với 34 chiến sĩ, theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đây là tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ngày 22/12/1944, là địa chỉ đỏ gắn với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh CTV

Dưới bóng những cây rừng cổ thụ, nơi ghi dấu sự kiện lịch sử ấy, mỗi người có thể hình dung về buổi đầu thành lập một đội quân cách mạng với lực lượng còn rất nhỏ bé, trang bị thiếu thốn nhưng mang trong mình ý chí chiến đấu và niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi. Chỉ ít ngày sau khi thành lập, đội đã giành thắng lợi trong hai trận đánh Phai Khắt và Nà Ngần, mở đầu truyền thống đánh thắng trận đầu của quân đội ta.

Rừng Trần Hưng Đạo vì thế không chỉ là nơi ghi dấu sự ra đời của một lực lượng vũ trang cách mạng, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng quả cảm và ý chí quyết chiến, quyết thắng. Những câu chuyện về 34 chiến sĩ đầu tiên, về người chỉ huy Võ Nguyên Giáp và những chiến công mở đầu của đội quân cách mạng luôn có giá trị giáo dục sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và thanh niên hôm nay.

Những dấu mốc lịch sử trên hành trình giữ nước

Một địa chỉ khác không thể thiếu trong hành trình tìm hiểu lịch sử cách mạng Cao Bằng là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 tại khu vực Đông Khê.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chiến dịch Biên giới năm 1950 có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng. Trận Đông Khê mở màn chiến dịch đã tạo nên bước ngoặt trên chiến trường, góp phần làm phá sản một phần quan trọng kế hoạch quân sự của địch. Thắng lợi của chiến dịch đã khai thông tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, phá thế bao vây, cô lập căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện để cách mạng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Cụm di tích đồn Đông Khê bao gồm các di tích chủ yếu là hệ thống lô cốt và hầm ngầm của địch cùng nhiều công trình khác. Ảnh CTV

Đông Khê và những địa danh gắn với chiến dịch năm xưa không chỉ lưu giữ ký ức về một chiến thắng quân sự mà còn phản ánh sự trưởng thành của quân đội ta, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sức mạnh đoàn kết của quân và dân trong cuộc kháng chiến trường kỳ.

Những địa chỉ đỏ ấy, khi được kết nối thành hành trình trải nghiệm, sẽ giúp người tham gia có cái nhìn đầy đủ hơn về tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam. Mỗi di tích là một dấu mốc, mỗi câu chuyện là một lát cắt, cùng tạo nên bức tranh về truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc.

Để hành trình về nguồn trở thành bài học sống động

Không chỉ sở hữu hệ thống di tích cách mạng có giá trị đặc biệt, Cao Bằng còn đang từng bước kết nối các địa danh lịch sử với những tuyến du lịch trải nghiệm theo chủ đề.

Trong bộ 24 câu chuyện văn hóa được công bố trên nền tảng du lịch số của tỉnh, các địa danh lịch sử cách mạng được giới thiệu như một nhóm nội dung quan trọng. Ba tuyến trải nghiệm được xây dựng theo những chủ đề riêng, trong đó tuyến phía Bắc mang tên "Hành trình về nguồn cội" kết nối Pác Bó với các điểm đến có giá trị lịch sử, văn hóa và địa chất; tuyến phía Tây với chủ đề "Khám phá Phia Oắc - vùng núi của những đổi thay" đưa rừng Trần Hưng Đạo vào hành trình khám phá; tuyến phía Nam mang tên "Một thời hoa lửa" kết nối địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, Cốc Xả và cửa khẩu Tà Lùng.

Các điểm di tích lịch sử cách mạng tại Cao Bằng được kết nối thành những tuyến trải nghiệm theo chủ đề, giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về lịch sử đấu tranh của dân tộc. Ảnh CTV

Cách tổ chức này mở ra cơ hội để các di tích không còn là những điểm đến đơn lẻ mà trở thành một hệ thống trải nghiệm có chiều sâu. Du khách có thể tìm hiểu các sự kiện lịch sử trong mối liên hệ với không gian địa lý, văn hóa và đời sống của từng vùng đất.

Đặc biệt, đây là hướng khai thác có nhiều tiềm năng đối với hoạt động giáo dục truyền thống trong trường học. Những chuyến đi thực tế đến các di tích lịch sử có thể trở thành một hình thức học tập trực quan, giúp học sinh tiếp nhận kiến thức bằng nhiều giác quan, từ đó hiểu sâu hơn về những gì đã được học trong sách giáo khoa.

Tuy nhiên, để những chuyến đi thực sự có ý nghĩa, điều quan trọng không chỉ là đưa học sinh đến di tích mà còn phải tổ chức hoạt động tìm hiểu, trao đổi và trải nghiệm phù hợp. Chất lượng thuyết minh, hệ thống tư liệu, hiện vật, những câu chuyện nhân chứng lịch sử và các hình thức tương tác cần được quan tâm. Việc ứng dụng công nghệ số, mã QR và tư liệu song ngữ cũng góp phần giúp người trẻ tiếp cận lịch sử theo cách gần gũi, sinh động hơn.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội, các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng chương trình hành trình về nguồn thường xuyên, có nội dung và mục tiêu giáo dục cụ thể. Mỗi chuyến đi nên gắn với một chủ đề, một câu chuyện lịch sử và những hoạt động để người tham gia suy ngẫm, chia sẻ, từ đó chuyển hóa nhận thức thành hành động thiết thực.

Cùng với giáo dục truyền thống, công tác bảo tồn các di tích cũng cần được đặt ở vị trí hàng đầu. Giữ gìn cảnh quan, bảo vệ các hạng mục di tích, bảo quản hiện vật, bổ sung tư liệu và nâng cao chất lượng dịch vụ hướng dẫn là những việc làm cần thiết để các địa chỉ đỏ luôn giữ được giá trị nguyên bản và sức hấp dẫn lâu dài.

Hoạt động tham quan, tìm hiểu tại các địa chỉ đỏ là hình thức giáo dục truyền thống trực quan, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm gìn giữ di sản cho thế hệ trẻ.Ảnh CTV

Trên hành trình về nguồn tại Cao Bằng, mỗi địa danh lịch sử đều mang trong mình một câu chuyện về lòng yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng tự do. Đưa những câu chuyện ấy đến gần hơn với thế hệ trẻ không chỉ là cách làm phong phú hoạt động du lịch, mà còn là trách nhiệm gìn giữ ký ức dân tộc.

Bởi lịch sử chỉ thực sự có sức sống khi được hiểu, được trân trọng và tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay. Và những địa chỉ đỏ trên quê hương cách mạng Cao Bằng chính là những điểm tựa tinh thần để các thế hệ tiếp nối truyền thống, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.