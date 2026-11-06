Cao Bằng: Nhiều con đường bê tông nối dài, mở lối phát triển tại xã Đông Khê

Hạ tầng giao thông kết nối tạo động lực phát triển kinh tế

Đến xã Đông Khê hôm nay, dễ dàng nhận thấy sự đổi thay rõ rệt tại các xóm, bản. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng chương trình giảm nghèo bền vững, Nhà nước đã hỗ trợ nguồn lực để triển khai đầu tư hạ tầng thiết yếu.

Những con đường bê tông kiên cố giúp người dân đi lại thuận lợi.

Năm 2026, địa phương triển khai thi công 5 công trình đường giao thông nông thôn và 5 công trình nước sạch, đồng thời thực hiện duy tu bảo dưỡng các tuyến đường giao thông như tại xóm Vĩnh Quang và tuyến đường Nhà văn hóa xóm Nà Pi - Khuổi S làn, thôn Trọng Con. Những con đường bê tông khang trang được mở rộng, nối các bản làng với trung tâm xã và các tuyến trục đường chính, không chỉ giúp người dân đi lại, giao thương thuận tiện mà còn tạo động lực lớn để phát triển kinh tế hộ gia đình, thúc đẩy lưu thông hàng hóa nông sản, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được thảm bê tông, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế trong vùng.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống người dân được triển khai rất thiết thực. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được đẩy mạnh; toàn xã đã tiến hành rà soát, thống kê để hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở kiên cố, khang trang hơn, yên tâm lao động sản xuất.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân

Công tác chuyển đổi số tại Đông Khê cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Địa phương đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, kiện toàn các Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn để hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng VNeID và các tiện ích số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Công tác chăm sóc sức khỏe người dân được tổ chức theo định kỳ.

Sau khi sắp xếp, mạng lưới giáo dục toàn xã giảm từ 08 trường xuống còn 06 đơn vị trường học trực thuộc, góp phần tinh gọn đầu mối, tối ưu hóa nguồn lực cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành giáo dục địa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn: Cơ sở vật chất, phòng học bộ môn và thiết bị dạy học tại một số điểm trường lẻ còn thiếu và xuống cấp; hạ tầng mạng internet chưa ổn định gây ảnh hưởng đến lộ trình chuyển đổi số trong dạy và học.

Song song với đó, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm đặc biệt. Trạm Y tế xã được kiện toàn, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế và duy trì hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng.

Trong 9 tháng năm 2026, các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát chặt chẽ; đặc biệt, địa phương đã phối hợp tổ chức khám sàng lọc sức khỏe miễn phí, khám mắt cho 96 người dân và hỗ trợ phẫu thuật mắt thành công cho 16 trường hợp. Công tác an toàn thực phẩm cũng được siết chặt, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Xây dựng mô hình sinh kế gắn với nhà máy chế biến nông sản

Ông Vũ Thế Cương - Chủ tịch UBND xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng.

Trao đổi với VTC News, ông Vũ Thế Cương - Chủ tịch UBND xã Đông Khê (Cao Bằng) cho biết, để nâng cao đời sống người dân, địa phương đã lên kế hoạch triển khai phát triển cây thạch đen theo mô hình tập trung. Đặc biệt, trên địa bàn xã hiện nay đã có dự án Nhà máy chế biến, bảo quản, xuất khẩu gia vị hữu cơ DACE Cao Bằng tại thôn Tục Ngã với quy mô khoảng 8,6 ha, tổng vốn đầu tư 126 tỷ đồng chính thức khởi công ngày 24/8/2026.

Nhà máy này khi đi vào hoạt động sẽ là “cú hích” lớn, thu hút lao động địa phương, bao tiêu các sản phẩm nông sản chủ lực như hồi, quế, nghệ, gừng, tỏi, ớt... qua đó hình thành chuỗi liên kết sản xuất bền vững. Từ những mô hình kinh tế trọng điểm cùng với giao thông thuận lợi, diện mạo vùng cao Đông Khê đang thay đổi từng ngày, người dân Đông Khê sẽ có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính quê hương mình.