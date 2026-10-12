Cao Bằng nhận cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ V năm 2031

Tham dự có đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 tỉnh tham dự ngày hội; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị, xã hội tỉnh Điện Biên; các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và đồng bào dân tộc Mông đến từ các tỉnh trên cả nước.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc.

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi (từ ngày 9 - 11/10), Ngày hội hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Đây là dịp tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông; đồng thời tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội Nguyễn Minh Phú khẳng định: Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV năm 2026 không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông mà còn tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và đồng bào các dân tộc; góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, những giá trị truyền thống được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thành công của Ngày hội là kết quả của sự quan tâm, phối hợp của các cấp, ngành, địa phương cùng sự tham gia tích cực của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Điện Biên trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 5, năm 2031 cho tỉnh Cao Bằng.

Tại lễ bế mạc, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Điện Biên trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V, năm 2031 cho tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu nhận cờ đăng cai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ khẳng định, việc đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ V năm 2031 vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu nhận cờ đăng cai.

Đồng chí chúc mừng tỉnh Điện Biên tổ chức thành công Ngày hội lần thứ IV, đồng thời nhấn mạnh Cao Bằng sẽ tiếp thu, kế thừa những kinh nghiệm quý trong công tác tổ chức. Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ nhiều cộng đồng dân tộc anh em, Cao Bằng có nhiều tiềm năng, thế mạnh để tổ chức Ngày hội mang đậm bản sắc dân tộc Mông và dấu ấn riêng của miền non nước. Tỉnh sẽ chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương, đơn vị liên quan, quyết tâm tổ chức Ngày hội trang trọng, an toàn, thiết thực, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh Cao Bằng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp cho thành công của Ngày hội.

Trong khuôn khổ chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 13 tập thể, 5 cá nhân có đóng góp cho thành công của Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026. UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức Ngày hội. Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà 6 nghệ nhân ưu tú có đóng góp tích cực trong các hoạt động của Ngày hội.

Ban tổ chức trao giải cho các đoàn đạt giải A tại Ngày hội.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức công bố, trao giải các nội dung văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Đối với các nội dung văn hóa, nghệ thuật của 11 đoàn nghệ thuật quần chúng dân tộc Mông, tổng cộng có 26 giải A, 31 giải B và 29 giải C, trong đó, đoàn Cao Bằng đạt 2 giải A, 4 giải B và 2 giải C ở các nội dung.

Tiết mục "Cao Bằng đón bạn" do đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Cao Bằng trình diễn tại Lễ bế mạc.