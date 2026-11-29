Từ vùng đất Âu Việt đến danh xưng Cao Bằng

Theo các tài liệu lịch sử, từ thời tiền sơ sử, Cao Bằng là một trong những địa bàn tụ cư của bộ lạc Âu Việt, còn được gọi là Tây Vu, Tây Âu. Đây được xem là bộ lạc căn bản của Thục Phán - An Dương Vương, người lập nên Nhà nước Âu Lạc. Một số nhà nghiên cứu cho rằng địa bàn cư trú của người Âu Việt xưa trải rộng ở vùng núi phía Bắc, bao gồm khu vực thượng lưu sông Gâm, sông Chảy và vùng Cao Bằng ngày nay.

Truyền thuyết “Cẩu chủa cheng vùa” (Chín chúa tranh vua) được lưu truyền trong cộng đồng các dân tộc ở Cao Bằng cũng nhắc đến Thục Phán là con của Thục Chế - vua nước Nam Cương, có trung tâm ở vùng Hòa An ngày nay. Dù còn những cách lý giải khác nhau về nguồn gốc và địa bàn của các cộng đồng cổ, sự kết hợp giữa thư tịch và truyền thuyết dân gian cho thấy Cao Bằng có vị trí đáng chú ý trong không gian lịch sử hình thành Nhà nước Âu Lạc.

Năm 179 trước Công nguyên, Nhà nước Âu Lạc bị Triệu Đà thôn tính. Trong thời kỳ Bắc thuộc kéo dài hơn một nghìn năm, vùng đất Cao Bằng nằm trong hệ thống cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc. Dù tư liệu về tổ chức hành chính địa phương thời kỳ này còn hạn chế, các dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn đã tham gia vào những cuộc đấu tranh chống ách đô hộ, gắn với các cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Lý Bí, Phùng Hưng. Những dấu tích thành lũy cổ như thành Na Lữ, thành Phục Hòa cũng cho thấy vị trí quan trọng của vùng đất này trong lịch sử phòng thủ và quản lý biên cương.

Theo các nhà khảo cổ, các điểm thành Nà Lữ; thành Bản Phủ và Bản Thảnh, tỉnh Cao Bằng có nhiều dấu tích kiến trúc, di vật thuộc nhiều giai đoạn lịch sử như Đường, Minh (Trung Quốc) và Trần, Lê sơ, Mạc. (Bản đồ nhìn từ trên cao)

Bước vào thời kỳ phong kiến độc lập, tổ chức hành chính vùng Cao Bằng có nhiều thay đổi theo từng triều đại. Dưới thời Lý (1009 -1225), cả nước được chia thành các lộ, trong đó vùng đất Cao Bằng ngày nay có các châu như Quảng Nguyên, Thảng Do, Bình, Bà, Tư Lang, Thông Nông, Định Biên và một số địa danh khác được ghi chép trong thư tịch cổ. Các châu này phần lớn là đơn vị hành chính quy mô nhỏ, do các thủ lĩnh, tù trưởng địa phương cai quản và lệ thuộc vào những đơn vị hành chính cấp trên.

Trong cuộc tiến công Đại Việt lần thứ nhất, quân Tống từng chiếm một số châu ở vùng biên giới phía Bắc, trong đó có Quảng Nguyên, Tư Lang. Sau khi quân Tống rút lui, nhà Lý giành lại được các vùng đất đã mất. Riêng châu Quảng Nguyên được nhà Tống trao trả cho Đại Việt vào năm 1079, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong quá trình bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Dưới thời Trần, thời Hồ và thời thuộc Minh, các châu thuộc vùng Cao Bằng tiếp tục có những thay đổi về đơn vị quản lý, phần lớn thuộc trấn hoặc phủ Lạng Sơn và một phần trấn Thái Nguyên. Đến thời Lê sơ, qua các đợt cải cách hành chính, vùng đất này từng bước được tổ chức lại. Năm 1466, khi triều Lê Thánh Tông chia cả nước thành 12 đạo thừa tuyên, miền đất Cao Bằng được gọi là phủ Bắc Bình, trực thuộc thừa tuyên Thái Nguyên. Năm 1490, khi đổi tên thừa tuyên thành xứ, Cao Bằng thuộc xứ Thái Nguyên.

Danh xưng Cao Bằng xuất hiện trong các ghi chép lịch sử từ thời Lê. Theo một số tài liệu được dẫn lại trong công trình nghiên cứu, ban đầu vùng đất này mang tên phủ Bắc Bình, sau đó được đổi thành Cao Bình, rồi Cao Bằng. Đây là bước chuyển quan trọng, đánh dấu sự hình thành tên gọi gắn bó với vùng đất qua nhiều thế kỷ.

Năm 1499 - dấu mốc hình thành trấn Cao Bằng độc lập

Năm Cảnh Thống thứ 2 (1499), dưới triều vua Lê Hiến Tông, nhà Lê quyết định tách phủ Cao Bằng khỏi thừa tuyên Thái Nguyên, đặt thành trấn Cao Bằng. Từ đây, Cao Bằng trở thành một đơn vị hành chính độc lập, trực thuộc chính quyền Trung ương. Khi mới thành lập, trấn Cao Bằng gồm một phủ và bốn châu: phủ Cao Bình, châu Thái Nguyên (Thạch Lâm), châu Lộng Nguyên, châu Thượng Lang và châu Hạ Lang; trấn lỵ đặt tại Hoa An.

Sự kiện năm 1499 có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử hình thành địa giới hành chính Cao Bằng. Lần đầu tiên, vùng đất này được xác lập thành một trấn riêng, cho thấy vị trí và vai trò quan trọng của Cao Bằng trong tổ chức quản lý lãnh thổ, nhất là yêu cầu bảo vệ vùng biên cương phía Bắc. Từ dấu mốc ấy, năm 1499 được xem là mốc hình thành trấn Cao Bằng, mở đầu chặng đường 527 năm hình thành và phát triển của đơn vị hành chính này.

Thị xã Cao Bằng năm 1935. Ảnh: Tư liệu

Đến thế kỷ XVI, khi nhà Mạc thất thế ở Thăng Long, năm 1592 đã lên Cao Bằng xây dựng căn cứ. Na Lữ được lựa chọn làm trung tâm chính trị, quân sự; khu vực Cao Bình cũng được sử dụng làm nơi đặt vương phủ. Trong thời gian tồn tại ở Cao Bằng, nhà Mạc tiến hành tu sửa, xây dựng hệ thống thành lũy, củng cố các vị trí phòng thủ như Na Lữ, Phục Hòa, Phúc Tăng, Kỳ Chỉ, Gia Bằng, Trà Lĩnh. Những dấu tích thành cổ còn lại ngày nay là minh chứng cho một giai đoạn lịch sử đặc biệt của vùng đất.

Năm 1677, sau khi đánh bại nhà Mạc, triều Lê - Trịnh tiếp tục xác lập Cao Bằng là một trọng trấn độc lập, trực thuộc chính quyền Trung ương. Khi đó, trấn Cao Bằng gồm phủ Cao Bằng và bốn châu: Thạch Lâm, Quảng Uyên, Thượng Lang, Hạ Lang. Dưới thời Tây Sơn, tổ chức hành chính cơ bản vẫn được duy trì như thời Lê Trung Hưng, Cao Bằng là một ngoại trấn.

Đến đầu triều Nguyễn, dưới thời vua Gia Long, Cao Bằng là 1 trong 11 trấn thuộc Bắc Thành, gồm một phủ và bốn châu. Năm 1808, phủ Cao Bằng được đổi tên thành phủ Trùng Khánh. Một bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 1831, dưới triều vua Minh Mệnh, khi cuộc cải cách hành chính được tiến hành trên phạm vi cả nước, trấn Cao Bằng được đổi thành tỉnh Cao Bằng.

Năm 1834, các châu được đổi thành huyện, tỉnh Cao Bằng có một phủ và bốn huyện. Đến năm 1835, huyện Thạch Lâm được chia thành hai huyện Thạch Lâm và Thạch An để thành lập phủ Hòa An; ba huyện Thượng Lang, Hạ Lang, Quảng Uyên thuộc phủ Trùng Khánh. Việc chuyển từ trấn sang tỉnh và tổ chức lại các phủ, huyện đã xác lập một bước phát triển mới trong hệ thống hành chính của Cao Bằng, tạo cơ sở cho mô hình quản lý địa phương trong những giai đoạn tiếp theo.

Những lần điều chỉnh địa giới trong thời kỳ hiện đại

Sau khi thực dân Pháp đánh chiếm Cao Bằng vào tháng 10/1886, bộ máy cai trị và tổ chức hành chính tại địa phương tiếp tục bị sắp xếp lại để phục vụ mục đích thống trị. Ban đầu, Cao Bằng cùng Lạng Sơn và Hà Giang nằm trong Đạo quan binh 2, thủ phủ đặt tại Lạng Sơn. Từ tháng 8/1896, sau khi phân chia lại các đạo quan binh, Cao Bằng trở thành một khu quan binh thuộc Đạo quan binh 2, thủ phủ đặt tại tỉnh lỵ Cao Bằng. Đến năm 1908, hệ thống đạo quan binh được tổ chức ngang cấp tỉnh, đứng đầu là viên tư lệnh có quyền hành chính, tư pháp.

Dãy nhà tập thể được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước tại Thị trấn Tĩnh Túc trước đây (nay là xã Tĩnh Túc).

Qua những lần điều chỉnh, đến năm 1920, địa giới tỉnh Cao Bằng cơ bản có diện tích tương đương hiện nay. Tỉnh lỵ đặt tại Cao Bằng. Đây là giai đoạn địa giới hành chính tương đối ổn định, dù bộ máy quản lý vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền thực dân.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từng bước kiện toàn tổ chức chính quyền các cấp. Năm 1948, Chính phủ quyết định bãi bỏ cấp tổng, phủ, đạo, châu; tổ chức đơn vị hành chính theo ba cấp: tỉnh, huyện, xã. Khi đó, Cao Bằng có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thị xã Cao Bằng và các huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Nguyên Bình, Hòa An, Trấn Biên, Trùng Khánh, Thạch An, Quảng Uyên, Phục Hòa, Hạ Lang.

Trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, Cao Bằng thuộc Liên khu I. Năm 1949, Liên khu I và Liên khu X được hợp nhất thành Liên khu Việt Bắc. Đến năm 1956, Cao Bằng cùng Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Tuyên Quang hợp thành Khu tự trị Việt Bắc.

Sau ngày đất nước thống nhất, địa giới tỉnh tiếp tục có những thay đổi lớn. Ngày 27/12/1975, Quốc hội quyết định hợp nhất hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thành tỉnh Cao Lạng. Tuy nhiên, việc hợp nhất không kéo dài. Ngày 29/12/1978, Quốc hội quyết định chia tỉnh Cao Lạng thành hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn; đồng thời sáp nhập hai huyện Ngân Sơn và Chợ Rã của tỉnh Bắc Thái vào Cao Bằng.

Ngày 6/11/1996, Quốc hội quyết định chuyển hai huyện Ngân Sơn và Ba Bể về tỉnh Bắc Kạn. Từ đó, Cao Bằng có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm một thị xã và 10 huyện. Đến ngày 13/12/2001, tỉnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm một thị xã và 12 huyện, với 199 xã, phường, thị trấn.

Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, năm 2020, Cao Bằng sáp nhập huyện Thông Nông vào huyện Hà Quảng; sáp nhập huyện Trà Lĩnh vào huyện Trùng Khánh; thành lập huyện Quảng Hòa trên cơ sở sáp nhập huyện Phục Hòa và huyện Quảng Uyên. Sau sắp xếp, tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Cao Bằng và 9 huyện; 161 xã, phường, thị trấn.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và điều chỉnh địa giới, tổ chức đơn vị hành chính, nay tỉnh Cao Bằng có 53 xã và 3 phường.

Dấu mốc mới trong quá trình điều chỉnh địa giới hành chính được thực hiện năm 2025. Ngày 16/6/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1657/NQ-UBTVQH15 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Cao Bằng. Theo đó, các đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp lại trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã, phường, thị trấn theo phương án được phê duyệt.

Sau sắp xếp, tỉnh Cao Bằng có 56 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 53 xã và 3 phường. Đây là thay đổi quan trọng trong tổ chức không gian quản lý ở cơ sở, mở ra giai đoạn mới trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.