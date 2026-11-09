Cao Bằng: Mở thêm cơ hội tìm danh tính liệt sĩ khi thu nhận ADN thân nhân

Các mẫu sinh phẩm thu nhận sẽ bổ sung dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác minh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Các địa phương rà soát danh sách, xác minh quan hệ huyết thống, thông báo lịch và hướng dẫn thân nhân chuẩn bị thông tin. Trong đợt 2, ưu tiên lấy mẫu của thân nhân có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ, gồm mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em ruột cùng mẹ của liệt sĩ và các thân nhân thuộc những nhánh huyết thống liên quan.

Trung tá Đàm Thị Hành - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, với chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị đã phối hợp xây dựng lịch thu nhận theo từng địa bàn cụ thể, chuẩn bị chu đáo nhân lực, phương tiện và trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và đơn vị thu nhận mẫu sinh phẩm, bảo đảm việc thu nhận mẫu ADN diễn ra đồng bộ, đúng quy định, đúng đối tượng.

Sau khi lấy mẫu xong, đơn vị tiếp tục rà soát tất cả các thân nhân chưa được lấy mẫu; phối hợp với Bộ Công an để tiến hành thu nhận mẫu thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đầy đủ, hiệu quả nhất...

Qua rà soát, tỉnh Cao Bằng còn 1.221 thân nhân đủ điều kiện đăng ký thu mẫu, trong đó, 1.161 trường hợp thu mẫu tập trung và 60 trường hợp già yếu, không đi lại được cần thu mẫu lưu động tại nhà.