Đánh thức sắc màu di sản trong không gian cộng đồng

Phố đi bộ Kim Đồng, phường Thục Phán là không gian diễn ra chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với chủ đề “Cao Bằng mở cửa di sản - Lan tỏa bản sắc”.

Tối 24/11, Phố đi bộ Kim Đồng, phường Thục Phán trở thành điểm hẹn văn hóa của người dân và du khách với chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, chủ đề “Cao Bằng mở cửa di sản - Lan tỏa bản sắc”. Được tổ chức theo hướng mở rộng không gian tiếp cận, chương trình mang đến nhiều hoạt động phong phú, từ trình diễn nghề thủ công, thực hành văn hóa, trải nghiệm di sản đến quảng bá du lịch và giao lưu nghệ thuật cộng đồng.

Mỗi nghề thủ công, làn điệu dân ca hay điệu múa truyền thống đều mang dấu ấn riêng của một cộng đồng. Nhưng giá trị di sản không chỉ nằm ở những gì được lưu giữ mà còn ở khả năng tiếp tục thực hành, trao truyền qua các thế hệ. Từ quan điểm đó, 12 không gian nghề thủ công truyền thống và thực hành văn hóa tiêu biểu được tổ chức, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống của đồng bào các dân tộc Cao Bằng. Nghề thêu hoa văn, vẽ tranh thờ của người Dao, nghề rèn của người Nùng An, đan nón Nùng, dệt thổ cẩm của người Tày, chế tác đàn tính, khèn Mông, làm hương Phja Thắp, làm giấy bản... được giới thiệu thông qua hoạt động trình diễn trực tiếp của nghệ nhân. Không đơn thuần trưng bày sản phẩm, các không gian chú trọng tái hiện kỹ thuật và quy trình thực hành nghề. Qua từng công đoạn, người xem có thể nhận diện giá trị lao động, sự khéo léo và tri thức dân gian kết tinh trong mỗi sản phẩm.

Các không gian nghề thủ công truyền thống giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa các dân tộc, từ nghề rèn, dệt thổ cẩm, làm hương đến vẽ tranh thờ, chế tác nhạc cụ dân gian.

Tại không gian giới thiệu tranh thờ của người Dao, Nghệ nhân Bàn Văn Sam, xóm Quang Thượng, xã Thành Công trực tiếp giới thiệu nghệ thuật tạo hình gắn với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng. Với người Dao, tranh thờ không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn chứa đựng những quan niệm về con người, thiên nhiên, thế giới tâm linh và các phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Nghệ nhân Bàn Văn Sam chia sẻ: Vẽ tranh thờ là nghề đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và phải nắm vững những quy tắc, ý nghĩa trong từng hình vẽ, màu sắc. Mỗi bức tranh đều gắn với phong tục, tín ngưỡng của người Dao. Tôi mong muốn thông qua những dịp giới thiệu, trình diễn như thế này, nhiều người sẽ hiểu hơn về giá trị của tranh thờ, từ đó thêm trân trọng và có ý thức gìn giữ nét văn hóa của dân tộc.

Không chỉ có tranh thờ, mỗi không gian nghề truyền thống còn mở ra những câu chuyện về sự sáng tạo và khả năng thích ứng của con người với điều kiện tự nhiên, đời sống. Từ những thanh sắt được rèn thành công cụ lao động, những sợi vải được dệt thành hoa văn đặc trưng đến những nén hương được làm từ nguyên liệu tự nhiên, mỗi sản phẩm đều mang theo kinh nghiệm và dấu ấn văn hóa của cộng đồng.

Đặc biệt, các hoạt động trải nghiệm tạo cơ hội để người dân và du khách trực tiếp tham gia một số công đoạn làm nghề. Từ việc khám phá cách tạo ra sản phẩm đến tự tay thực hiện các thao tác dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, mỗi trải nghiệm đều mang đến những cảm nhận gần gũi về sự khéo léo, sáng tạo và nét độc đáo trong văn hóa các dân tộc. Anh Emanuel Allnoch, du khách nước ngoài chia sẻ: Tôi cảm thấy rất thú vị khi được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại đây. Khi nhìn nghệ nhân thực hiện, tôi nghĩ những công đoạn này khá đơn giản, nhưng khi tự tay làm mới thấy khó hơn rất nhiều. Để tạo nên những hoa văn đẹp đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Đây thực sự là một trải nghiệm thú vị, giúp tôi hiểu và trân trọng hơn những giá trị văn hóa truyền thống của người dân địa phương.

Có thể thấy, từ những trải nghiệm trực tiếp, khoảng cách giữa người tham quan và di sản được thu hẹp. Những nghề tưởng chừng xa lạ trở nên gần gũi hơn khi du khách được quan sát, tìm hiểu và tự tay thực hiện. Đây cũng là cách để di sản bước ra khỏi không gian lưu giữ, trở thành một phần của đời sống hiện tại, tạo sự kết nối giữa nghệ nhân và công chúng.

Những trải nghiệm trực tiếp giúp du khách quốc tế đến gần hơn với văn hóa bản địa.

Bên cạnh nghề thủ công, các trò chơi dân gian như lày cỏ, nhảy sạp, đi cà kheo, kéo co... tạo không gian giao lưu sôi nổi. Những hình thức sinh hoạt từng gắn bó với đời sống cộng đồng được tái hiện, giúp các thế hệ có thêm cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu văn hóa truyền thống. Không chỉ mang ý nghĩa giải trí, các trò chơi còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự khéo léo và những nét sinh hoạt đặc trưng của đồng bào các dân tộc.

Sắc màu di sản còn được thể hiện qua các hoạt động trình diễn nghệ thuật như múa rồng, múa sư tử mèo và các tiết mục dân gian. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật cộng đồng “Vũ hội miền Non nước - Bừng sáng lửa thiêng” với màn múa Slương chầu của người Tày tạo điểm nhấn trong không gian giao lưu văn hóa. Sự tham gia của đông đảo người dân, du khách góp phần tạo nên không khí kết nối, nơi các giá trị truyền thống được thể hiện bằng chính sự tham gia của cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa có thành tích tiêu biểu trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, việc trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 24 nghệ nhân, người thực hành văn hóa có thành tích trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ của các chủ thể di sản. Trong số đó có Nghệ nhân Ưu tú Đinh Trọng Thức, xóm Minh Thanh, xã Nguyên Bình. Nghệ nhân Ưu tú Đinh Trọng Thức chia sẻ: Đối với chúng tôi, văn hóa truyền thống là tài sản quý của cộng đồng, được ông cha gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Được tham gia chương trình, giới thiệu những nét văn hóa của dân tộc và được tỉnh ghi nhận là niềm vui, sự động viên rất lớn. Tôi mong muốn có thêm nhiều hoạt động như thế này để nghệ nhân có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, truyền dạy cho lớp trẻ, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Không chỉ là dịp giới thiệu di sản, chương trình còn khơi dậy những tình cảm gắn bó với quê hương qua các làn điệu dân ca truyền thống. Với bà Đinh Thị Hảo, đến từ tỉnh Lạng Sơn, việc được nghe lại tiếng đàn tính, điệu hát Then giữa không gian văn hóa Cao Bằng mang ý nghĩa đặc biệt. Là người gốc Cao Bằng, đã xa quê hương hơn 40 năm, những âm thanh quen thuộc như đưa bà trở về với ký ức và những năm tháng gắn bó với quê nhà. Bà Đinh Thị Hảo xúc động chia sẻ: Tôi xa quê đã hơn 40 năm, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về Cao Bằng. Hôm nay được nghe lại tiếng đàn tính, những làn điệu Then quen thuộc, tôi thực sự rất xúc động và tự hào. Đó là những âm thanh đã gắn bó với tuổi thơ, với quê hương của mình. Tôi mong những giá trị văn hóa này sẽ tiếp tục được gìn giữ để thế hệ trẻ cũng được nghe, được hiểu và thêm yêu những làn điệu truyền thống của dân tộc.

Câu chuyện của bà Hảo cho thấy sức sống của di sản không chỉ nằm trong những hiện vật hay hình thức trình diễn mà còn hiện diện trong ký ức, tình cảm và sự gắn bó của mỗi người với quê hương. Đôi khi, chỉ một âm thanh quen thuộc, một làn điệu dân ca cũng đủ khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn, về bản sắc văn hóa dân tộc.

Nghệ nhân hướng dẫn các em nhỏ trải nghiệm, tìm hiểu cách sử dụng đàn tính - nhạc cụ truyền thống gắn liền với nghệ thuật hát Then, góp phần nuôi dưỡng tình yêu và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dân tộc từ thế hệ trẻ.

Kết nối di sản, mở rộng hành trình khám phá Non nước Cao Bằng

Bên cạnh trải nghiệm thực hành, chương trình còn mở rộng cách tiếp cận văn hóa thông qua triển lãm ảnh “Du lịch Non nước Cao Bằng”, không gian trưng bày, giới thiệu sách và xe thư viện lưu động với chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua trang sách”, hoạt động “Chiếu bóng vùng cao”. Mỗi hình thức giới thiệu mang đến một góc nhìn khác nhau, giúp công chúng tìm hiểu thêm về lịch sử, con người, cảnh quan và bản sắc các dân tộc. Qua đó, di sản không chỉ được tiếp cận bằng trải nghiệm trực tiếp mà còn được lan tỏa thông qua hình ảnh, tư liệu và tri thức.

Từ không gian trải nghiệm tại Phố đi bộ Kim Đồng, các giá trị văn hóa tiếp tục được kết nối với hoạt động quảng bá và phát triển du lịch. Không gian thông tin, xúc tiến du lịch giới thiệu 5 nhóm sản phẩm tour trải nghiệm văn hóa Cao Bằng, gồm trải nghiệm văn hóa trong ngày, tour 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, tour dành cho gia đình, học sinh gắn với giáo dục di sản và tour ẩm thực kết hợp trải nghiệm văn hóa. Hoạt động kết nối đặt tour, quảng bá sản phẩm địa phương góp phần mở rộng cơ hội để du khách tiếp tục khám phá các điểm đến, làng nghề và đời sống văn hóa bản địa.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá được triển khai thông qua các sản phẩm như “Bản đồ văn hóa Cao Bằng”, “Hộ chiếu văn hóa Cao Bằng”, 24 câu chuyện văn hóa song ngữ Việt - Anh và chiến dịch “Check-in Cao Bằng 2026”. Những công cụ này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, kết nối điểm đến, nghệ nhân và các hoạt động trải nghiệm, đồng thời tạo thêm phương thức quảng bá văn hóa phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại.

Thông qua các ấn phẩm trực quan và mã QR, thông tin về di sản, điểm đến và tour trải nghiệm Cao Bằng được giới thiệu sinh động, thuận tiện, góp phần thúc đẩy quảng bá du lịch địa phương.

Việc kết nối di sản với du lịch không chỉ nhằm tạo thêm sản phẩm hấp dẫn mà còn mở ra cơ hội để cộng đồng tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển. Khi làng nghề, ẩm thực, sinh hoạt văn hóa và tri thức bản địa được khai thác thành những trải nghiệm có chiều sâu, người dân có thêm điều kiện giới thiệu giá trị văn hóa của mình, đồng thời tạo cơ hội phát triển sinh kế từ chính những di sản được gìn giữ.

Nhấn mạnh ý nghĩa và định hướng của chương trình, đồng chí Vũ Văn Đệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian văn hóa mở, nơi các giá trị truyền thống không chỉ được giới thiệu mà còn được người dân và du khách trực tiếp tham gia trải nghiệm. Điều đặc biệt của chương trình năm nay là sự tham gia đông đảo, chủ động của người dân và du khách vào các hoạt động trong không gian văn hóa chung. Qua đó, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các dân tộc Cao Bằng được giới thiệu, lan tỏa rộng rãi hơn, góp phần quảng bá hình ảnh con người, quê hương Cao Bằng đến với bạn bè và du khách. Tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi khi chứng kiến không khí giao lưu, trải nghiệm sôi nổi, sự hiện diện của nhiều sắc màu văn hóa dân tộc trong chương trình hôm nay.

Tuy nhiên, để di sản thực sự trở thành nguồn lực phát triển, việc khai thác cần đặt trên cơ sở tôn trọng giá trị nguyên bản và bảo đảm vai trò chủ thể của cộng đồng. Nghệ nhân cần được tạo điều kiện thực hành, truyền dạy. Người dân được tham gia và hưởng lợi từ hoạt động quảng bá, phát triển du lịch. Các sản phẩm văn hóa có không gian duy trì lâu dài. Đây cũng là điều kiện để những hoạt động giới thiệu, trải nghiệm không chỉ dừng lại trong khuôn khổ một sự kiện mà tiếp tục được duy trì trong đời sống.

Các hoạt động trình diễn, giao lưu nghệ thuật cộng đồng góp phần tôn vinh giá trị di sản, kết nối người dân và du khách trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc Cao Bằng.

Với chuỗi hoạt động tại Phố đi bộ Kim Đồng, Cao Bằng không chỉ tạo điểm hẹn văn hóa trong Ngày Văn hóa Việt Nam mà còn mở rộng cách tiếp cận di sản theo hướng gần gũi, sinh động và có sự tham gia của cộng đồng. Từ những bàn tay miệt mài bên khung nghề, những nét vẽ trên tranh thờ, tiếng đàn tính ngân vang đến các trò chơi dân gian và điệu múa truyền thống, bản sắc văn hóa được thể hiện bằng chính những con người đang ngày ngày gìn giữ, thực hành và trao truyền.

Mở cửa di sản không chỉ là giới thiệu những giá trị đã có, mà còn tạo điều kiện để di sản tiếp tục được thực hành, trao truyền và phát huy trong đời sống đương đại. Khi nghệ nhân bền bỉ giữ nghề, cộng đồng chủ động gìn giữ bản sắc, thế hệ trẻ quan tâm tiếp nối và du khách tìm thấy sức hấp dẫn trong văn hóa bản địa, di sản sẽ trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần khẳng định sức hút riêng của miền non nước Cao Bằng.