Phố đi bộ Kim Đồng, phường Thục Phán tối nay (24/11) sẽ diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Diễn ra từ 20h, chương trình được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa dành cho người dân và du khách. Điểm nhấn là 12 không gian nghề thủ công truyền thống và thực hành văn hóa tiêu biểu, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa các dân tộc như: thêu hoa văn trên vải của người Dao, vẽ tranh thờ của người Dao, nghề rèn của người Nùng An, nghề đan nón Nùng, nghề dệt thổ cẩm của người Tày, chế tác đàn tính, làm hương Phja Thắp, làm giấy bản của người Nùng An, trình diễn múa khèn Mông, trải nghiệm in Báo Việt Nam Độc Lập, in tranh dân gian và các hoạt động gắn với lịch sử, văn hóa địa phương.

Cùng với đó, không gian thông tin, quảng bá và xúc tiến du lịch giới thiệu 5 nhóm sản phẩm tour trải nghiệm văn hóa Cao Bằng, kết nối đặt tour và cung cấp thông tin về các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Triển lãm ảnh với chủ đề “Du lịch Non nước Cao Bằng”, trưng bày, giới thiệu sách và xe thư viện lưu động với chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua trang sách” góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của Cao Bằng.

Người dân và du khách còn có cơ hội tham gia không gian “Chiếu bóng vùng cao”, trải nghiệm các trò chơi dân gian và hoạt động thể dục, thể thao truyền thống như kéo co, lày cỏ, đánh yến... Qua đó, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, khuyến khích người dân cùng tham gia gìn giữ, thực hành và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức, góp phần tôn vinh giá trị di sản, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc Cao Bằng.

Trong khuôn khổ chương trình, các tiết mục múa rồng, múa sư tử mèo mở đầu đêm hội, tiếp nối là diễn từ chào mừng của lãnh đạo tỉnh và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 24 nghệ nhân, người thực hành văn hóa có thành tích trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và vẻ đẹp Non nước Cao Bằng là điểm nhấn của đêm hội. Đặc biệt, hoạt động giao lưu, trình diễn nghệ thuật cộng đồng “Vũ hội miền Non nước - Bừng sáng lửa thiêng” dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham gia, với màn múa Sluông chầu của người Tày. Ban Tổ chức khuyến khích người dân và du khách mặc trang phục dân tộc khi tham gia giao lưu, góp phần tạo nên không gian văn hóa cộng đồng đậm đà bản sắc.

Thông qua chương trình, tỉnh Cao Bằng tiếp tục quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống. Đồng thời, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn, góp phần kết nối văn hóa với phát triển du lịch, lan tỏa hình ảnh Non nước Cao Bằng đến đông đảo du khách.