Cao Bằng linh hoạt trong chăm sóc học sinh nội trú xã biên giới

Quang cảnh buổi họp báo.

Bà Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chủ trì Hội nghị.

Thông tin tại họp báo, đại diện UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, GRDP 9 tháng năm 2026 của tỉnh ước tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.019 tỷ đồng, đạt 87% dự toán Trung ương giao, đạt 86% dự toán HĐND tỉnh giao; các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ…

Đặc biệt, đối với 11 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, 2 trường đã đi vào hoạt động ổn định, 9 trường còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Nhà báo Ngô Sỹ Nha, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Việt Bắc nêu câu hỏi tại họp báo.

Tại cuộc họp báo, các phóng viên đưa ra nhiều câu hỏi làm rõ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại đưa ra một số câu hỏi, trong đó có vấn đề chăm sóc học sinh ở nội trú tại các trường khu vực biên giới mới đi vào hoạt động.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng Đàm Thị Trung Thu trả lời tại họp báo.

Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng khẳng định, Cao Bằng có nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt trong dạy học, chăm sóc, quản lý học sinh các trường nội trú liên cấp xã biên giới.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị và được lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp, hỗ trợ cho các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trong giai đoạn đầu vận hành nhà trường.

Các cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm đã hỗ trợ: Tổ chức nền nếp sinh hoạt nội trú hằng ngày; hướng dẫn kỹ năng tự phục vụ; rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường về phương pháp tổ chức quản lý, duy trì nền nếp nội trú, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu phù hợp với lứa tuổi học sinh…

Các vấn đề khác cũng được đại diện sở, ngành của tỉnh trả lời, làm rõ theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ phát biểu tại cuộc họp báo.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ cảm ơn các phóng viên, đại diện cơ quan báo chí đóng góp nhiều nội dung vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhấn mạnh tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới.