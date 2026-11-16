Cao Bằng: Kỳ họp HĐND tỉnh đầu tiên sử dụng máy tính bảng và phần mềm nghiên cứu tài liệu

Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Thúy

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An nhấn mạnh, năm 2026 đang bước vào giai đoạn cuối, yêu cầu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đặt ra nhiều nhiệm vụ cấp thiết. Trong bối cảnh đó, HĐND tỉnh cần kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn, khả năng cân đối nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Thúy

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; nghiên cứu kỹ hồ sơ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nhất là tính hợp pháp, sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của từng nội dung trình kỳ họp. Đối với việc phân cấp, phân bổ vốn, phải làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm và điều kiện thực hiện giữa cấp tỉnh và cấp xã. Đối với đầu tư công, phải xác định rõ khả năng triển khai, hiệu quả sử dụng nguồn lực và trách nhiệm của cơ quan đề xuất. UBND tỉnh và các cơ quan trình chủ động giải trình, tiếp thu đầy đủ những ý kiến xác đáng, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, bảo đảm các nghị quyết được thông qua có chất lượng, sát thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống...

Các đại biểu dự kỳ họp sử dụng máy tính bảng và phần mềm để nghiên cứu tài liệu. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết: quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; phân cấp cho HĐND cấp xã phân bổ chi tiết nội dung, hoạt động, lĩnh vực chi, danh mục dự án đầu tư công vốn ngân sách nhà nước của Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; quyết định vốn điều lệ ban đầu và vốn điều lệ bổ sung cấp cho Quỹ Nhà ở tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách địa phương tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp (Ảnh: Nguyễn Thúy)

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá cơ sở pháp lý, sự cần thiết ban hành các nghị quyết; làm rõ các tiêu chí, cách thức chấm điểm, đánh giá năng lực giải ngân và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm hài hòa, phù hợp với điều kiện thực tế của các xã, phường. Đề nghị làm rõ đối tượng thụ hưởng, tiêu chí phân bổ, mức vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương; rà soát tính chính xác, sát thực tế của tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND tỉnh xem xét, thống nhất thông qua các nghị quyết với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Các đại biểu tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Nguyễn Thúy

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Kết quả, Giám đốc Sở Ngoại vụ Trương Thế Vinh và Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Huy Hoàng được bầu giữ chức Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An nhấn mạnh những nội dung được quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa thiết thực đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026 và chuẩn bị cho năm 2027. Đặc biệt, việc phân bổ, phân cấp quản lý nguồn lực các chương trình MTQG, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, bố trí nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội và thực hiện chính sách đối với người tiếp công dân đều liên quan trực tiếp đến hiệu quả quản lý điều hành và quyền lợi của nhân dân.

Điểm mới đáng ghi nhận tại kỳ họp lần này là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu HĐND tỉnh sử dụng máy tính bảng và phần mềm nghiên cứu tài liệu để điều hành và biểu quyết tại kỳ họp. Đề nghị, HĐND tỉnh tiếp tục phát huy, duy trì thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ, tiến tới ứng dụng đồng bộ công nghệ số trong hoạt động HĐND tỉnh, góp phần đổi mới phương thức làm việc, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao, chất lượng hiệu quả hoạt động.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Thúy

Để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, tiến độ, kết quả cần đạt; chủ động hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc. Đối với việc phân cấp, phân bổ nguồn lực các chương trình MTQG phải bảo đảm rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, phù hợp với năng lực thực thi ở cấp xã. Các sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở, không để việc phân cấp làm phát sinh, ách tắc hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đối với nội dung bố trí vốn cho Quỹ Nhà ở tỉnh và phát triển nhà ở xã hội cần hoàn thiện đầy đủ điều kiện pháp lý, thủ tục đầu tư, quản lý và sử dụng vốn theo quy định, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch, đúng mục đích, hiệu quả. Thường trực HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chủ động theo dõi, giám sát việc triển khai các nghị quyết, nhất là phân bổ và sử dụng vốn, tiến độ thực hiện dự án và các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân…