Cao Bằng kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại xã Thạch An. Ảnh: BCB

Tại 2 xã Thạch An và Đông Khê, Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ số 1 của tỉnh Cao Bằng đoàn kiểm tra hồ sơ, sổ sách, dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; đối chiếu các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định, đồng thời trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được và khó khăn trong quá trình triển khai tại địa phương.

Với Thạch An, thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, xã đã sáp nhập, tổ chức lại một số trường học. Hiện toàn xã có 4 trường, gồm 1 trường mầm non và 3 trường tiểu học, THCS.

Địa phương tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; 100% trẻ khuyết tật trong độ tuổi phổ cập được tiếp cận giáo dục.

Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ từ 0 - 2 tuổi đến nhà trẻ còn thấp; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại một số trường chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu; đội ngũ giáo viên THCS chưa đồng bộ về cơ cấu bộ môn. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế của một bộ phận người dân còn khó khăn, ảnh hưởng đến việc duy trì sĩ số học sinh và vận động người lớn tham gia học xóa mù chữ.

Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại xã Đông Khê.

Tại xã Đông Khê, năm học 2025 - 2026, mạng lưới trường học được sắp xếp từ 8 trường công lập còn 6 trường, góp phần tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý.

Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non và nâng cao chất lượng dạy học các cấp tiếp tục được quan tâm. Xã duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi với 103/103 trẻ được huy động ra lớp, đạt 100%; 135/135 trẻ 6 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non năm học 2025 - 2026. Đối với trẻ từ 3 - 5 tuổi, địa phương huy động 182/182 trẻ đến lớp, 100% trẻ được học 2 buổi/ngày.

Tuy nhiên, qua đối chiếu các điều kiện theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP, xã chưa đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi, chủ yếu do một số điều kiện về cơ sở vật chất, phòng chức năng chưa đáp ứng yêu cầu.

Qua kiểm tra tại hai địa phương, đoàn công tác đề nghị các xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt chuẩn; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính chính xác, thống nhất giữa số liệu thống kê, dữ liệu điện tử và tình hình thực tế.

Đồng thời, quan tâm đầu tư, khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất; tăng cường tuyên truyền, huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, duy trì sĩ số, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; vận động người chưa biết chữ tham gia học tập, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn.