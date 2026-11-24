Theo Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng, trong công tác biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến và phát huy vai trò của người có uy tín, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cấp phát đầy đủ ấn phẩm báo chí phục vụ thông tin cơ sở. Tính riêng trong tháng 10/2026, tỉnh đã cấp 27.778 tờ báo các loại cho 1.462 người có uy tín trên địa bàn (gồm 26.316 tờ Báo Cao Bằng và 1.462 ấn phẩm Dân tộc và Phát triển cuối tuần). Lũy kế từ đầu năm đến tháng 10/2026, toàn tỉnh đã thực hiện cấp phát 254.256 tờ báo các loại đến đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng thường xuyên tổ chức các hội nghị và chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ảnh: Nguyễn Diệu.

Song song với việc bảo đảm nguồn thông tin chính thống thường kỳ, công tác quản lý và số hóa dữ liệu người có uy tín cũng được đẩy mạnh. Đến ngày 15/10/2026, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành 100% việc thu thập, tạo lập dữ liệu người có uy tín trên hệ thống Cơ sở dữ liệu về dân tộc theo yêu cầu của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Bên cạnh đó, trong năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức 02 đoàn đại biểu với 129 người có uy tín tiêu biểu đi học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai và Quảng Ninh; đồng thời thực hiện thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cho người có uy tín khi ốm đau hoặc gặp khó khăn do thiên tai theo đúng quy định.

Thực hiện Tiểu dự án 2 (Dự án 9) về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026, ngành dân tộc tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh vùng cao. Lũy kế trong 10 tháng năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp tổ chức thành công 13 Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú với 3.568 lượt học sinh tham dự. Đồng thời, tỉnh đã hoàn thành việc lắp đặt 42 pano tuyên truyền trực quan tại các cơ sở giáo dục và tổ chức cấp phát sổ tay tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đến các xã, phường.

Trong công tác hoàn thiện thể chế và định hướng giai đoạn mới, trong tháng 10/2026, Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 438-BC/TU ngày 06/10/2026 tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc; đồng thời tham mưu triển khai Kế hoạch số 178-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới và tham gia đóng góp ý kiến đối với 105 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án của các cấp gửi về.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong 10 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng không phát sinh tình trạng kết hôn cận huyết thống; tình trạng tảo hôn được kiểm soát ở mức 18 cặp (riêng tháng 10 phát sinh 02 cặp tảo hôn 1 người tại xã Cần Yên và xã Khánh Xuân).

Tuy nhiên, báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn tại cơ sở như: việc tham mưu triển khai chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo tại một số xã hiệu quả chưa cao; tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm (đến 19/10/2026, vốn sự nghiệp mới giải ngân đạt 30,5% kế hoạch). Thời gian tới, Sở tiếp tục đôn đốc các địa phương tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh tuyên truyền vận động đồng bào xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nâng cao nhận thức pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.