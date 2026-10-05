Cao Bằng: Không để thiếu vật liệu khi tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cơ quan chuyên môn rất nỗ lực cố gắng, kết quả giải ngân đầu tư công và tăng trưởng kinh tế - xã hội (GRDP) quý sau luôn tăng cao hơn quý trước.

“Tuy nhiên, so với kịch bản tỉnh đề ra, kết quả giải ngân đầu tư công và tăng trưởng GRDP trong 9 tháng đầu năm vẫn chưa đạt mục tiêu” - bà Hà Nhật Lệ thẳng thắn nhìn nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ trao đổi tại buổi họp báo chiều 5/10. Ảnh: T.Đảng

Thông tin cụ thể về kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng vừa qua, đại diện Sở Tài chính Cao Bằng cho biết, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và GRDP đạt 7,96%. Tổng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh là 11.490,6 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến 30/9 đạt 3.744,2 tỷ đồng, tương đương 32,7%. Riêng phần vốn thuộc phạm vi Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chấm điểm KPI giải ngân khoảng 2.137,4 tỷ đồng, đạt 24,05% kế hoạch.

Ở lĩnh vực ngân sách, tổng thu trên địa bàn đến hết tháng 9 đạt 3.019 tỷ đồng, bằng 87% dự toán Trung ương giao và 86% dự toán HĐND tỉnh giao, nhưng giảm 9% so với cùng kỳ.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt thấp và thậm chí chưa đạt mức trung bình của cả nước, đại diện Sở Tài chính Cao Bằng cho biết, tỷ lệ giải ngân thấp một phần do khối lượng vốn lớn vừa được giao cho các dự án mới khởi công. Trong đó có 4.324 tỷ đồng dành cho dự án thành phần 3 cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng. Ở dự án này đến tháng 8, tỉnh mới hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án, các công việc tiếp theo đang trong quá trình hoàn tất thủ tục, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu trước, dự án chưa thể “tiêu tiền” để tăng giải ngân.

Bên cạnh đó, 1.327,5 tỷ đồng vốn dành cho các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới cũng đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Bổ sung thêm giấy phép khai thác vật liệu xây dựng

Đề cập đến các nhiệm vụ, giải pháp trong các tháng cuối năm, bà Hà Nhật Lệ cho rằng, ba tháng cuối năm vì vậy được xác định là giai đoạn phải tăng tốc, chạy nước rút. UBND tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, trong đó có mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%. Tỉnh đang yêu cầu các sở ngành rà soát, cập nhật kịch bản quý IV đến từng ngành, sản phẩm, dự án và nguồn thu, xác định phần thiếu hụt và giải pháp bù đắp.

Với đầu tư công, yêu cầu được đặt ở mức cao: rà soát từng dự án, từng tháng về khối lượng, giá trị nghiệm thu, thanh toán và khả năng giải ngân; ưu tiên các dự án có vốn lớn, công trình trọng điểm và nguồn vốn mới được bổ sung. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đủ điều kiện thực hiện; đồng thời điều chuyển vốn từ những dự án không có khả năng giải ngân và xử lý trách nhiệm đối với trường hợp chậm do nguyên nhân chủ quan.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng Trịnh Thị Thảo trả lời câu hỏi của PV báo Tiền Phong tại hội nghị.

Phóng viên Tiền Phong nêu ý kiến của một số doanh nghiệp dự án, nhà thầu đang thi công các công trình hạ tầng trọng điểm, trong đó có cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, cao tốc Cao Bằng – Bắc Kạn đang lo ngại thiếu vật liệu thi công khi đẩy nhanh tiến độ dự án. Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng Trịnh Thị Thảo trả lời, ngoài 9 giấy phép đang khai thác vật liệu xây dựng tỉnh đã cấp cho năm 2026, UBND tỉnh vừa cấp bổ sung thêm 3 giấy phép mới để phục vụ cho nhu cầu đẩy nhanh thi công, tiến độ, nhu cầu mới của các dự án hạ tầng. Với 3 giấy phép vừa được cấp thêm, riêng nguồn cát phục vụ xây dựng, tỉnh Cao Bằng đang dư so với nhu cầu khoảng 22%.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng Trịnh Thị Thảo nhấn mạnh, tỉnh Cao Bằng không để xảy ra thiếu vật liệu thi công các dự án hạ tầng điểm; trong đó có cả dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh sẽ thông xe đoạn tuyến từ Đồng Đăng - Thất Khê (dài 62 km – PV), để phục vụ người dân đi lại từ dịp Tết Nguyên đán 2027.