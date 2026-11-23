Thay đổi từ những nếp nghĩ lâu đời

Ở những bản làng vùng cao Cao Bằng, nơi các xóm dân cư nằm rải rác giữa núi rừng, hôn nhân không chỉ là lựa chọn của mỗi cá nhân, mà còn chịu ảnh hưởng từ phong tục, quan niệm dòng họ và những nếp nghĩ được truyền lại trong cộng đồng.

Gắn bó với Nhân dân, người lính góp phần bồi đắp thế trận lòng dân nơi biên cương. Ảnh: Nguyễn Ánh

Là tỉnh miền núi, biên giới với hơn 95% dân số là đồng bào DTTS, Cao Bằng từng đối mặt với không ít khó khăn trong phòng, chống hôn nhân cận huyết thống. Điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế, địa bàn rộng, dân cư phân tán, khả năng tiếp cận thông tin pháp luật chưa đồng đều ở một số nơi khiến công tác vận động thay đổi nhận thức cần nhiều thời gian và sự kiên trì.

Theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS lần thứ III năm 2024, tại thời điểm năm 2023, toàn tỉnh xác định 21 trường hợp hôn nhân cận huyết thống, tập trung ở khu vực nông thôn. Trước đó, giai đoạn 2015 - 2020, Cao Bằng có 26 cặp hôn nhân cận huyết thống. Hôn nhân giữa những người có quan hệ huyết thống gần có thể làm tăng nguy cơ trẻ sinh ra mắc các bệnh di truyền, dị tật bẩm sinh, kéo theo những hệ lụy lâu dài đối với gia đình và cộng đồng.

Nhận diện rõ vấn đề, Cao Bằng đã từng bước chuyển trọng tâm từ tuyên truyền quy định pháp luật đơn thuần sang vận động thay đổi nhận thức, hành vi. Từ năm 2024 đến nay, địa phương không ghi nhận phát sinh trường hợp hôn nhân cận huyết thống mới. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn.

Đưa pháp luật đến từng gia đình, dòng họ

Để tạo chuyển biến từ cơ sở, những năm qua, Cao Bằng đã tổ chức hàng ngàn cuộc tuyên truyền trực tiếp tại thôn, bản, thu hút trên 31.000 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào Luật Hôn nhân và Gia đình, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Chú trọng phân tích những hệ lụy cụ thể, giúp người dân hiểu rõ tác động của hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe con cái và chất lượng dân số. Phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng bản và người có uy tín trong vận động, thuyết phục cộng đồng.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục về Luật Hôn nhân và gia đình, Cao Bằng đã không còn hôn nhân cận huyết thống. Trong ảnh: một tiết học của học sinh trường PTDT Bán trú TH và THCS Cô Ba. Ảnh: PV

Cùng với đó, nhà trường là địa chỉ quan trọng để phòng ngừa từ sớm. Thông qua hoạt động ngoại khóa, tập huấn và hội thi tìm hiểu pháp luật, học sinh được trang bị kiến thức về quyền kết hôn, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản và những nguy cơ của hôn nhân cận huyết thống. Đặc biệt, hình thức hội thi “Rung chuông vàng” với thông điệp “Nói không với tảo hôn” đã tạo cách tiếp cận gần gũi, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu và chia sẻ kiến thức. Riêng đợt 2 năm 2026, tỉnh tổ chức 5 hội thi với 1.568 học sinh tham gia; lũy kế có 13 hội thi, thu hút 3.568 lượt học sinh.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nông Quốc Khôi cho biết: trong tháng 10/2026, toàn tỉnh Cao Bằng ghi nhận 2 cặp tảo hôn tại xã Cần Yên và xã Khánh Xuân. Lũy kế từ đầu năm đến nay, số trường hợp tảo hôn là 18 cặp, không phát sinh trường hợp kết hôn cận huyết thống. Tuy nhiên, tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra, đòi hỏi các cấp, ngành tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, tập trung vào địa bàn khó khăn, đối tượng thanh thiếu niên và những gia đình còn chịu ảnh hưởng của tập quán lạc hậu. Mục tiêu là nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi, ngăn ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Giữ thành quả bằng những thay đổi bền vững

Thực tế cho thấy, phòng chống hôn nhân cận huyết thống không thể tách rời các giải pháp về giáo dục, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống đồng bào. Việc toàn tỉnh Cao Bằng vẫn ghi nhận 18 cặp tảo hôn trong 10 tháng năm 2026 cho thấy những tập quán hôn nhân lạc hậu vẫn tiềm ẩn nguy cơ, cần được phòng ngừa thường xuyên, liên tục.

Thời gian tới, bên cạnh duy trì tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Cao Bằng cần tiếp tục phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, các tổ chức đoàn thể; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở. Đặc biệt, thanh thiếu niên cần được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản, di truyền và quyền lựa chọn hôn nhân để có khả năng tự bảo vệ mình, chủ động xây dựng tương lai.

Nhiều năm không phát sinh hôn nhân cận huyết thống là dấu mốc tích cực, nhưng giữ được kết quả ấy qua nhiều thế hệ mới là mục tiêu lâu dài. Trên những bản làng biên cương, khi mỗi gia đình hiểu đúng, mỗi người trẻ có đủ kiến thức để lựa chọn và cộng đồng cùng thay đổi, những tập quán không còn phù hợp sẽ dần được thay thế bằng nếp sống tiến bộ. Đó là nền tảng để Cao Bằng giữ vững thành quả hôm nay, hướng tới một tương lai khỏe mạnh, tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.