Cao Bằng: Khởi tố 7 thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Trước đó, ngày 12/7/2026, Công an xã Tĩnh Túc tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nhóm thanh thiếu niên gây mất an ninh, trật tự tại khu vực Cua N, Quốc lộ 34.

Theo thông tin ban đầu, nhóm này sử dụng dụng cụ chơi bi-a, thanh sắt để đuổi đánh nhau và dùng dao đe dọa nhau. Vụ việc không gây thương tích cho người khác.

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xác định 7 người có liên quan.

Ngày 21/9/2026, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố 7 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị can gồm Thào Văn Hại (SN 2007, trú thôn Đán Mẩy, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên); L.T.V. (SN 2009); G.X.T. (SN 2008); G.V.Đ. (SN 2010); L.V.Đ. (SN 2009), cùng trú thôn Đán Mẩy, xã Ba Bể; N.V.T. (SN 2009, trú xóm Khuổi Mỵ) và H.V.M. (SN 2009, trú xóm Nặm Dân), cùng thuộc xã Ca Thành, tỉnh Cao Bằng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý các bị can theo quy định pháp luật.