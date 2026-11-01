Cao Bằng khai trừ ra khỏi Đảng 4 cán bộ

Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cao Bằng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 cán bộ: Hoàng Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; Đoàn Kim Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo; Đàm Thị Thu Hương, Chi ủy viên Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Tuấn; Linh Quang Đà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng, qua xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy xác định 4 đảng viên trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các vi phạm được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân cũng như tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi các cán bộ công tác.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 trường hợp kể trên.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy cũng xem xét kết quả giám sát việc khắc phục những tồn tại, hạn chế tại dự án sửa chữa, nâng cấp đường nông thôn Phia Cọ - Cốc Páp, xã Nam Quang.

Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 chưa có biện pháp đủ quyết liệt để yêu cầu nhà thầu và các bên liên quan sớm triển khai thi công, hoàn trả khối lượng theo kết luận. Đến ngày 16/10, thời điểm hết hạn khắc phục, dự án vẫn còn vướng mắc về thi công; việc thu hồi khoản tiền tạm ứng cũng chưa được xử lý triệt để.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Quang tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý và xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra. Đồng thời, cơ quan này quyết định chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên có trách nhiệm liên quan trực tiếp đến quá trình triển khai dự án, thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lâm (cũ).