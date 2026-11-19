Một phiên giao dịch việc làm thường xuyên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng.

Thời gian qua, thông qua các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm, góp phần hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, học nghề, ổn định thu nhập và cải thiện đời sống, nhất là lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đến tháng 10/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 66 phiên giao dịch việc làm thường xuyên tại trụ sở, đạt 94,3% kế hoạch, thu hút 2.868 lượt lao động tham gia; tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm lưu động, đạt 100% kế hoạch, với 720 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp tổ chức 16 phiên giao dịch việc làm trực tuyến, thu hút 765 lượt lao động.

Một phiên giao dịch việc làm thường xuyên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng

Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm được triển khai với nhiều hình thức.

Trung tâm tổ chức 43 hội nghị tư vấn việc làm, thu hút 3.811 lượt người tham dự; tư vấn việc làm cho 6.423 người, đạt 142,7% kế hoạch.

Đơn vị giới thiệu việc làm cho 693 người, trong đó có 20 lao động được giới thiệu đến các doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thông qua các kênh thông tin của Trung tâm, có 1.427 người tìm được việc làm hoặc học nghề gắn với việc làm, đạt 95,1% kế hoạch.

Cùng với đó, công tác thu thập, phân tích và cung cấp thông tin thị trường lao động được chú trọng. Trong 10 tháng năm 2026, Trung tâm đã cung cấp thông tin cho 184 doanh nghiệp, tổ chức và người sử dụng lao động, đạt 92% kế hoạch. Nhu cầu cung ứng, tuyển dụng lao động do các đơn vị đề nghị lên tới 16.765 người.

Những kết quả trên có ý nghĩa thiết thực đối với công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc đa dạng hóa các kênh cung cấp thông tin, tổ chức giao dịch việc làm lưu động và trực tuyến góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin tuyển dụng, giúp người lao động có thêm lựa chọn việc làm phù hợp, từng bước nâng cao thu nhập, giảm nguy cơ tái nghèo.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm thường xuyên, phấn đấu tư vấn việc làm cho 200 người, giới thiệu việc làm cho 60 người và hỗ trợ 80 người tìm được việc làm hoặc học nghề gắn với việc làm thông qua các kênh thông tin, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người lao động, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.