Cao Bằng kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Dự chương trình có các ông: Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Toàn tỉnh hiện có hơn 1.550 doanh nghiệp đang hoạt động. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, còn hạn chế về năng lực tài chính, quản trị và tiếp cận thị trường.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, cam kết tiến độ triển khai và hoàn thành các dự án đầu tư.

Tại chương trình, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và thủ tục đầu tư; đồng thời kiến nghị tăng cường liên kết sản xuất, mở rộng thị trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, logistics và kinh tế cửa khẩu.

Điểm nhấn của chương trình là trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác và cam kết tiến độ đối với 14 dự án thuộc các lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng, y tế, thương mại, dịch vụ và nhà ở xã hội. Các ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank cũng trao cam kết, hợp đồng tín dụng cho 5 doanh nghiệp với tổng hạn mức dự kiến trên 400 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, mặt bằng và nguồn vốn; yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn bó lâu dài với địa phương.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng hoa tri ân cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Dịp này, Tập đoàn Alphanam tài trợ toàn bộ kinh phí quy hoạch chi tiết Công viên - Đền thờ Thục Phán An Dương Vương tại phường Thục Phán, quy mô 37 ha.