Cao Bằng hướng tới cửa ngõ giao thương chiến lược, biến lợi thế địa lý và cơ hội hợp tác thành động lực phát triển

Với chủ đề “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới - Kết nối chính sách, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch, hướng tới Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng hiện đại, thông minh và hội nhập”, Hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế biên giới trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Các nội dung được triển khai thông qua 3 phiên tham luận chuyên môn và phiên đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Tại các phiên tham luận, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tập trung phân tích kinh nghiệm phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại xuyên biên giới, liên kết chuỗi giá trị khu vực, logistics, thương mại điện tử, đổi mới thể chế và hợp tác phát triển bền vững. Đáng chú ý, chuyên đề “Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” đưa ra nhiều nghiên cứu, đánh giá thực tiễn và đề xuất chính sách gắn với điều kiện phát triển của Cao Bằng.

Nhiều tham luận cũng gợi mở kinh nghiệm từ Trung Quốc, Lào và các quốc gia, khu vực khác trong việc xây dựng mô hình kinh tế cửa khẩu hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển thương mại chính thức. Qua đó, góp phần mở rộng góc nhìn, cung cấp cơ sở khoa học để Cao Bằng nghiên cứu, lựa chọn mô hình và giải pháp phát triển phù hợp với tiềm năng, lợi thế địa phương.

Một trong những nội dung nổi bật của Hội thảo là phiên đối thoại chính sách và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc do đồng chí Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tại đây, các doanh nghiệp trực tiếp nêu những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, thủ tục thông quan, liên thông dữ liệu, dịch vụ logistics, ứng dụng công nghệ số và hợp tác phát triển du lịch xuyên biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa chủ trì phiên đối thoại chính sách và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Trả lời các kiến nghị, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các cơ quan chức năng trao đổi, làm rõ định hướng tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong đó, tỉnh định hướng đẩy mạnh xây dựng cửa khẩu số, tích hợp các chức năng khai báo, chia sẻ thông tin trên nền tảng số nhằm hạn chế tình trạng khai báo trùng lặp, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm định, kiểm nghiệm nông sản, quản lý phương tiện và phát triển các dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đối với hợp tác du lịch tại Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên, các ý kiến tập trung vào phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch, dịch vụ số, mở rộng thời gian lưu trú và tăng cường kết nối các tuyến du lịch giữa hai bên. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định định hướng quy hoạch khu du lịch quy mô lớn, nghiên cứu mở rộng không gian hợp tác, phát triển các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sản phẩm du lịch đặc sắc và tạo điều kiện phù hợp để doanh nghiệp hai bên tham gia đầu tư, liên kết khai thác.

Đối với các đề xuất về ứng dụng công nghệ thông minh, tỉnh cho biết đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh do Đại học Thái Nguyên sáng lập; mong muốn thu hút cộng đồng doanh nghiệp tham gia, nghiên cứu hình thành thêm trung tâm đổi mới sáng tạo do doanh nghiệp làm chủ, với cơ chế huy động nguồn lực kết hợp giữa doanh nghiệp và Nhà nước. Các định hướng được nghiên cứu, đề xuất phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại phiên đối thoại về các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu chứng kiến nghi thức ký kết hợp tác phát triển kinh tế, thương mại xuyên biên giới giữa đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Đây là hoạt động cụ thể hóa những trao đổi, kết nối tại Hội thảo, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác, mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh và phát triển thị trường giữa các đối tác hai bên.

Bế mạc Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An khẳng định: Qua 3 phiên tham luận và phiên đối thoại chính sách, Hội thảo đã trao đổi nhiều vấn đề thiết thực về kinh tế cửa khẩu, liên kết vùng và chuỗi giá trị xuyên biên giới, logistics, thương mại điện tử, cửa khẩu số, hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch gắn với bảo tồn di sản và sinh kế cộng đồng. Những nghiên cứu, kinh nghiệm quốc tế, ý kiến phản biện và đề xuất của các nhà khoa học, cơ quan quản lý, doanh nghiệp giúp Cao Bằng có thêm luận cứ để lựa chọn hướng phát triển phù hợp, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu bế mạc Hội thảo.

Đồng chí nhấn mạnh: “Biên giới không chỉ là ranh giới giữa các quốc gia, mà còn là không gian kết nối, hợp tác và phát triển”. Với vị trí địa kinh tế đặc thù, Cao Bằng có tiềm năng trở thành cửa ngõ giao thương chiến lược của quốc gia, kết nối Việt Nam và ASEAN với thị trường Tây Nam Trung Quốc. Phát huy lợi thế này không chỉ thúc đẩy Cao Bằng phát triển mà còn mở thêm hướng giao thương cho vùng Đông Bắc, đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Việt Nam và tạo cơ hội cho các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam, ASEAN.

Để hiện thực hóa tiềm năng, lợi thế, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 3 định hướng chiến lược cần tập trung trong thời gian tới, gồm: Phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với chuỗi giá trị và liên kết vùng. Cần có cách tiếp cận tổng thể, không chỉ quản lý từng cửa khẩu riêng lẻ mà phải tổ chức các hành lang kinh tế, thương mại xuyên biên giới; gắn cửa khẩu với hệ thống giao thông, vùng sản xuất, trung tâm logistics, công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Phát huy lợi thế bổ trợ giữa Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và các địa phương trong vùng; tăng cường kết nối với Quảng Tây, các trung tâm kinh tế của Trung Quốc; thu hút doanh nghiệp có năng lực về logistics, bảo quản, chế biến, phân phối, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, hợp tác xã và người dân.

Lấy cải thiện môi trường đầu tư, giảm chi phí logistics và đổi mới sáng tạo làm động lực nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành cửa khẩu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ truy xuất nguồn gốc, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ logistics và năng lực dự báo thị trường. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc về quy trình, thời gian thông quan, kiểm dịch, tiêu chuẩn hàng hóa và xử lý những khó khăn phát sinh theo đúng quy định và thỏa thuận giữa hai nước.

Mở rộng hợp tác thương mại, du lịch và dịch vụ xuyên biên giới, hướng tới phát triển bền vững và cùng có lợi. Phát huy hiệu quả hơn lợi thế của Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, các giá trị lịch sử, văn hóa và bản sắc các dân tộc để phát triển du lịch, dịch vụ có chất lượng. Phát triển kinh tế xuyên biên giới cần được đặt trên nền tảng hòa bình, ổn định, tôn trọng pháp luật và các thỏa thuận quốc tế; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm sau Hội thảo: Không chỉ ghi nhận kiến nghị mà phải theo dõi, giải quyết kiến nghị, xác định rõ cơ quan đầu mối, thời hạn và kết quả xử lý; không chỉ giới thiệu tiềm năng mà phải chuyển thành dự án, sản phẩm và cơ hội hợp tác cụ thể; không chỉ đề ra giải pháp mà phải tổ chức thực hiện, đánh giá bằng kết quả thực chất, lấy hiệu quả logistics, đầu tư, giá trị gia tăng, việc làm và mức độ hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo.

Tỉnh Cao Bằng cam kết nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, phối hợp tháo gỡ khó khăn theo đúng thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên cùng phát triển; đồng thời mong muốn các viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học tiếp tục đồng hành, tư vấn, phản biện chính sách; các doanh nghiệp, nhà đầu tư chủ động đề xuất những dự án khả thi, hướng tới hợp tác lâu dài.

Đại diện Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH trao hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch tu bổ, phục hồi các khu di tích quốc gia đặc biệt.

Nhân dịp này, tỉnh Cao Bằng tiếp nhận tài trợ của Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH đối với việc lập quy hoạch tu bổ, phục hồi các khu di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Hoạt động góp phần huy động nguồn lực xã hội cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, gắn phát triển kinh tế với gìn giữ bản sắc và các giá trị lịch sử của địa phương.

Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới” khép lại với nhiều kết quả thiết thực, mở ra những cơ hội kết nối và hợp tác mới. Những luận cứ khoa học, kinh nghiệm quốc tế, đề xuất chính sách cùng các hoạt động ký kết, kết nối doanh nghiệp tại Hội thảo là tiền đề quan trọng để Cao Bằng cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu, từng bước trở thành cửa ngõ giao thương chiến lược, điểm kết nối hiệu quả giữa Việt Nam, ASEAN với thị trường Tây Nam Trung Quốc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển bền vững khu vực biên giới.