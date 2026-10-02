Cao Bằng hoàn thành giải phóng mặt bằng (giai đoạn 1) khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa

Ngày 2/10, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức lễ tổng kết chiến dịch cao điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng 21 ha (giai đoạn 1) khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa và khởi động dự án dây chuyền cán thép, Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng; dự án cụm kho vật liệu nổ công nghiệp Nà Rụa.

Đại biểu bấm nút khởi động các dự án. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Chiến dịch cao điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng 21 ha (giai đoạn 1) khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa được triển khai từ ngày 24/8/2026, với mục tiêu giải phóng mặt bằng 21 ha, gồm 443 hộ gia đình và 364 phần mộ. Trong quá trình thực hiện, phạm vi triển khai được mở rộng thêm hai hạng mục tuyến đường kết nối khai trường với bãi thải và công trình xử lý nước thải, nâng tổng diện tích tổ chức giải phóng mặt bằng trong chiến dịch khoảng 23,1 ha.

Đến hết ngày 30/9, toàn bộ 443 trường hợp đã hoàn thành các bước niêm yết hồ sơ, thẩm định và phê duyệt, đạt 100%. Có 413/443 hộ đã nhận tiền chi trả, đạt 93,2%, tăng 267 hộ so với thời điểm bắt đầu chiến dịch. Các trường hợp còn lại tiếp tục được rà soát, phân loại để tổ chức chi trả hoặc xử lý theo quy định.

Đến nay, 98% hộ đã bàn giao mặt bằng. Công tác tái định cư, tạm cư và hỗ trợ người dân di chuyển tài sản được triển khai đồng bộ; tổ chức ba đợt bốc thăm tái định cư với 227 lô đất; các thủ tục giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục được giải quyết theo quy định. Cả 23 hộ đăng ký tạm cư đã chuyển vào nơi ở tạm. Trong chiến dịch, các lực lượng huy động hơn 700 ngày công, gần 400 chuyến xe, hỗ trợ 186 hộ vận chuyển đồ đạc, tài sản.

Tại buổi lễ, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng trao 500 triệu đồng hỗ trợ các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, đặc thù, ổn định cuộc sống sau giải phóng mặt bằng; UBND tỉnh tặng bằng khen, phường Tân Giang tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa

Dịp này, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khởi động dự án dây chuyền cán thép thuộc Khu liên hợp gang thép Cao Bằng và dự án cụm kho vật liệu nổ công nghiệp Nà Rụa.

Dự án dây chuyền cán thép có công suất thiết kế từ 70.000 đến 80.000 tấn sản phẩm mỗi năm, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 tỷ đồng. Sản phẩm gồm các loại thép phục vụ chế tạo vì chống lò, khai thác khoáng sản và các nhu cầu liên quan. Dự án phấn đấu hoàn thành và có sản phẩm đầu tiên vào quý III/2028. Dự án cụm kho vật liệu nổ công nghiệp Nà Rụa gồm hai nhà kho, công suất thiết kế 80 tấn, đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khoảng 1.500–2.000 tấn mỗi năm. Dự án phấn đấu hoàn thành nghiệm thu, đưa vào khai thác, sử dụng trong quý IV/2027. Các dự án góp phần chủ động nguồn cung, kiểm soát chất lượng và giảm phụ thuộc vào thị trường bên ngoài. Theo tính toán, khi vận hành ổn định, doanh thu các dự án dự kiến đạt trên 1.200 tỷ đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, phát biểu. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nhấn mạnh, các dự án góp phần hoàn thiện chuỗi sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng và tạo giá trị gia tăng cho hoạt động của TKV tại Cao Bằng. Tổng công ty Khoáng sản, Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư; ưu tiên sử dụng lao động, dịch vụ, vật tư tại địa phương khi đáp ứng yêu cầu, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và nguồn thu ngân sách.

TKV cam kết tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ thực hiện các dự án; đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục phối hợp, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện triển khai đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đề nghị, cùng với thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm bảo đảm sinh kế lâu dài cho các hộ dân; hỗ trợ xây dựng nhà ở, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng điện, nước tại khu tái định cư; triển khai đào tạo nghề, kết nối việc làm, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Tập đoàn TKV và các đơn vị liên quan quan tâm tuyển dụng lao động địa phương, nhất là thành viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án; tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương tham gia cung ứng vật tư, phát triển dịch vụ kho bãi, hạ tầng phục vụ sản xuất, mở thêm cơ hội việc làm và thu nhập. Đồng chí bày tỏ mong muốn những hoạt động được triển khai sẽ mang lại kết quả thiết thực, chuyển thành sản lượng của nhà máy, việc làm và thu nhập của người lao động, nguồn thu cho ngân sách và điều kiện sống tốt hơn cho người dân.