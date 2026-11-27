Ngày 27/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ đối với 12 cán bộ, gồm 5 người là Bí thư Đảng ủy xã và 7 người là Chủ tịch UBND xã.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Thăng An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng cho biết, việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ lần này nhằm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 05/10/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền không là người địa phương; đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ của tỉnh.

Các cán bộ được điều động, luân chuyển ở Cao Bằng.

Với đợt bố trí cán bộ lần này, tỉnh Cao Bằng hoàn thành trong tháng 11/2026 việc thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, bảo đảm 100% các chức danh Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy và các chức danh khác thuộc diện thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không là người địa phương ở cả cấp tỉnh và cấp xã, phường.

Việc bố trí cán bộ giữ chức vụ tương ứng giữa các địa phương nhằm tăng cường tính khách quan, công tâm, khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Ông Phan Thăng An - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu tại Hội nghị.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Công Văn Hưu - nguyên Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc (cũ), nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết, việc tỉnh Cao Bằng hoàn thành bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương ở cả 2 cấp là rất đúng đắn, phù hợp với chủ trương của Đảng hiện nay.

"Cán bộ là người địa phương có mặt tích cực cũng có mặt hạn chế. Ví dụ khi đến với dân, giải phóng mặt bằng, nhiều trường hợp không thể thực hiện được. Nhưng bây giờ, việc bố trí Bí thư, Chủ tịch xã không là người địa phương cho thấy, nhiều nơi giải quyết rất tốt việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp", ông Công Văn Hưu nói.

"Hiệu quả của việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương tại xã Bảo Lạc hiện nay, qua nắm thông tin, tôi được biết nhân dân rất khen đối với đội ngũ cán bộ này. Các cán bộ sâu sát với nhân dân, xuống cơ sở gặp dân, xem xét giải quyết ý kiến, nguyện vọng của nhân dân phù hợp với nguồn lực địa phương. Nói chung rất thuận lợi, tốt", ông Công Văn Hưu chia sẻ thêm.

Nói về những khó khăn có thể phải đối diện đối với đội ngũ cán bộ không phải người địa phương, ông Công Văn Hưu cho biết khi thực hiện luân chuyển, các cán bộ phải công tác xa, thậm chí một số còn ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, nếu cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm thì sẽ khắc phục được.

Theo ông Hưu, cán bộ vào công tác tại xã phải tăng cường xuống cơ sở, từng bản làng, từng xóm để nắm tâm tư, nguyện vọng người dân bởi mỗi làng mỗi xóm có tập tục khác nhau. Cán bộ cần nắm bắt được, đặc biệt là đối với những hộ nghèo để đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

Là một trong những cán bộ được điều động, luân chuyển dịp này, ông Nguyễn Hồng Dương - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng sẽ đến công tác tại Đảng ủy xã Cốc Pàng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cốc Pàng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cốc Pàng, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhận thức được nhiệm vụ chính trị quan trọng, ông Nguyễn Hồng Dương cho biết, bản thân sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi, nắm bắt thực tiễn cơ sở, gần dân, sát dân, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.