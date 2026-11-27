Đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Dịp này, có 12 đồng chí được điều động, luân chuyển giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã; Phó Bí thư Đảng ủy xã, giới thiệu để Hội đồng nhân dân xã bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở các xã: Cốc Pàng, Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hòa An, Nguyễn Huệ, Đình Phong, Tổng Cọt, Quang Long và Thanh Long.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 5/10/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền không là người địa phương, tỉnh Cao Bằng đã rà soát, điều động, luân chuyển, bố trí các chức danh Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy và các chức danh khác thuộc diện thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không là người địa phương ở cả cấp tỉnh và cấp xã, phường.

Sau đợt điều động, luân chuyển lần này, tỉnh Cao Bằng đã bảo đảm bố trí 100% các chức danh chủ chốt cấp tỉnh, cấp xã, phường không phải là người địa phương.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng trao quyết định cho các đồng chí được điều động, luân chuyển. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị, các đồng chí được điều động, luân chuyển đợt này phát huy tinh thần gần dân, sát dân, hiểu dân, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân và hết lòng vì sự phát triển của địa phương nơi mình công tác.

Ngay sau Hội nghị, các đồng chí cùng các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận công việc theo quy định. Đồng thời, bắt tay ngay vào công việc, không lấy lý do chưa quen địa bàn để chậm xử lý công việc; tuyệt đối không để khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; không để gián đoạn, bỏ sót nhiệm vụ.

Từng đồng chí cần chủ động đi cơ sở, gặp gỡ cán bộ, đảng viên và nhân dân, lắng nghe, nắm chắc tình hình, nhất là ở những thôn, xóm còn nhiều khó khăn; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Mỗi đồng chí, trên cương vị mới, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2027; chăm lo đời sống nhân dân.

Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, giai đoạn phát huy năng động, sáng tạo, đổi mới, kiến tạo, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Cao Bằng, mỗi đồng chí cần mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, giải pháp mới để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Trên cương vị lãnh đạo ở địa bàn mới, từng đồng chí cần quan tâm chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, gắn sản xuất với chế biến và thị trường; khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa, cảnh quan để phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, tạo thêm việc làm và thu nhập cho nhân dân, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh.