Tư vấn hướng nghiệp, cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các em học sinh. (Nguồn: Vietnam+)

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2020-2025, công tác hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động và kết nối cung-cầu lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được triển khai đồng bộ.

Toàn tỉnh đã tư vấn, hỗ trợ tạo việc làm cho 56.561 người; hỗ trợ vay vốn tạo việc làm cho trên 51.411 người với tổng nguồn vốn 4.839,497 triệu đồng để làm việc trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ với năng suất, thu nhập cao hơn đạt trên 80%.

Song song với đó, tỉnh cũng tổ chức 16 ngày hội, 72 hội nghị tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp, việc làm tại các Trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh với trên 13.990 người tham gia, tư vấn, hướng dẫn tại cộng đồng được 7.770 người nhằm giúp người lao động, thanh niên, phụ nữ nông thôn được tiếp nhận, trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp; tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các em học sinh khối 12, giúp các em tiếp cận lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với điều kiện và khả năng của mình.

Công tác đào tạo nghề tiếp tục được chú trọng. Trong giai đoạn, 50% lao động trong độ tuổi, tương đương gần 96.700 người, được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu và điều kiện của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tuyển sinh, đào tạo 28.472 người, trong đó 479 người trình độ cao đẳng, 2.676 người trình độ trung cấp và 25.317 người trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Hơn 12.000 lao động được hỗ trợ kinh phí học nghề từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng đã ban hành Báo cáo số 3504/BC-UBND về xây dựng nội dung các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Xác định phát triển nguồn nhân lực là giải pháp nền tảng, Cao Bằng đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 có từ 35-40% lao động là người dân tộc thiểu số trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp, có thu nhập ổn định. Đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu thị trường, du lịch, dịch vụ, chế biến nông sản và những lĩnh vực có khả năng tạo việc làm, nâng cao thu nhập tại địa phương.

Với cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm, đầu tư có trọng tâm, phát triển sinh kế gắn với lợi thế địa phương và thị trường, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Cao Bằng có thêm cơ sở để thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm nghèo bền vững và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống trong giai đoạn 2026-2030./.