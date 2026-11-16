Cao Bằng giới thiệu 60 tác phẩm mỹ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. Ảnh: SVHTTVDLCB

Triển lãm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Cao Bằng; mở cửa phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 16 - 26/11/2026.

Dự lễ khai mạc có ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đông đảo cán bộ, nhân dân và học sinh trên địa bàn.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: SVHTTVDLCB

Điểm nhấn của triển lãm là 60 tác phẩm hội họa của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý (1951 - 2024), được sáng tác trong giai đoạn 2018 - 2024 tại Thái Lan. Sử dụng các chất liệu màu nước trên giấy, màu nước trên vải và sơn dầu trên vải, bộ tranh tái hiện nhiều dấu mốc trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không chỉ khắc họa những chặng đường lịch sử, các tác phẩm còn thể hiện hình ảnh vị lãnh tụ với phong thái giản dị, gần gũi, qua góc nhìn nghệ thuật và tình cảm sâu sắc của người họa sĩ. Năm 2024, toàn bộ bộ sưu tập được gia đình cố họa sĩ hiến tặng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị.

Triển lãm góp phần đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Ảnh: SVHTTVDLCB

Bên cạnh thưởng lãm tranh, khách tham quan còn được trải nghiệm in mộc bản hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó có thêm cách tiếp cận trực quan, sinh động với nghệ thuật tạo hình.

Triển lãm là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, góp phần đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ; khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.