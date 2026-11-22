Cao Bằng giành quán quân và á quân tại Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam
Trong hai ngày 21 - 22/11, tại tỉnh Bắc Ninh, đoàn vận động viên Cao Bằng tham gia Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026, xuất sắc giành ngôi quán quân nội dung đôi nữ và á quân nội dung đôi nam.
Giải do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Liên đoàn Pickleball Việt Nam tổ chức, thu hút gần 400 vận động viên với 195 đôi tham gia tranh tài ở 8 nội dung, thuộc 2 hạng thi đấu Intermediate và Advanced.
Đại diện tuổi trẻ Cao Bằng tham dự giải có 2 đôi vận động viên, tranh tài ở nội dung đôi nam và đôi nữ. Trải qua các vòng thi đấu, cả 2 đôi vận động viên của tỉnh đều đạt thành tích cao, trong đó đôi nữ xuất sắc giành ngôi quán quân, đôi nam giành ngôi á quân.
Thành tích đạt được góp phần khẳng định bản lĩnh, tinh thần thi đấu của các vận động viên Cao Bằng tại sân chơi thể thao toàn quốc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu pickleball trong đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/cao-bang-gianh-quan-quan-va-a-quan-tai-giai-pickleball-thanh-nien-viet-nam-3194697.html