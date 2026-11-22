Giải do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Liên đoàn Pickleball Việt Nam tổ chức, thu hút gần 400 vận động viên với 195 đôi tham gia tranh tài ở 8 nội dung, thuộc 2 hạng thi đấu Intermediate và Advanced.

Đôi vận động viên nữ Cao Bằng nhận giải quán quân tại Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026.

Đại diện tuổi trẻ Cao Bằng tham dự giải có 2 đôi vận động viên, tranh tài ở nội dung đôi nam và đôi nữ. Trải qua các vòng thi đấu, cả 2 đôi vận động viên của tỉnh đều đạt thành tích cao, trong đó đôi nữ xuất sắc giành ngôi quán quân, đôi nam giành ngôi á quân.

Thành tích đạt được góp phần khẳng định bản lĩnh, tinh thần thi đấu của các vận động viên Cao Bằng tại sân chơi thể thao toàn quốc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu pickleball trong đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.