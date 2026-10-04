Cao Bằng giành giải nhất nội dung nữ trên 61 tuổi tại Giải Bóng chuyền hơi toàn quốc

Trận chung kết giữa đội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên và Cầu Giấy (Hà Nội).

Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Vũ Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức giải; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, một số sở, ngành, đơn vị, đoàn thể.

Giải diễn ra từ ngày 1 - 4/10, quy tụ 33 đoàn với 70 đội, hơn 700 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố, đơn vị khu vực phía Bắc. Các đội tranh tài ở 8 nhóm tuổi nam, nữ, thi đấu 120 trận tại 20 bảng. Sau 4 ngày tranh tài, các trận đấu diễn ra sôi nổi, quyết liệt, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn và điều hành thi đấu. Các đội có sự chuẩn bị nghiêm túc, lực lượng tương đối đồng đều; nhiều trận đấu có tính cạnh tranh cao, được quyết định ở những điểm số cuối. Qua thi đấu, kỹ thuật, thể lực, kinh nghiệm và khả năng phối hợp của các vận động viên tiếp tục được nâng lên, góp phần tạo nên chất lượng chuyên môn của giải.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao 31 giải cho các đội đạt thành tích cao ở 8 nhóm tuổi nam, nữ. Ở nội dung nữ, giải nhất nhóm tuổi 40 - 46 thuộc về đội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh; nhóm tuổi 47 - 53 thuộc về đội Cầu Giấy, Hà Nội; nhóm tuổi 54 - 60 thuộc về đội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; nhóm tuổi từ 61 tuổi trở lên thuộc về đội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng.

Ở nội dung nam, giải nhất nhóm tuổi 45 - 51 thuộc về đội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên; nhóm tuổi 52 - 58 thuộc về đội Cầu Giấy, Hà Nội; nhóm tuổi 59 - 65 thuộc về đội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; nhóm tuổi từ 66 tuổi trở lên thuộc về đội Trung tâm Văn hóa, Thể thao phường Việt Hưng, Hà Nội.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng cờ giải cho 5 đoàn vận động viên xuất sắc; Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tặng cờ giải cho 3 đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại giải.

Lãnh đạo tỉnh trao huy chương và cúp cho đội nữ Cao Bằng giành giải nhất nhóm tuổi từ 61 tuổi trở lên.

Đối với đoàn Cao Bằng, có 4 đội đạt giải, trong đó 1 đội giành giải nhất nội dung nữ nhóm tuổi từ 61 tuổi trở lên; 3 đội giành giải ba ở các nội dung: nữ nhóm tuổi 40 - 46, 47 - 53 và nam 45 - 51.

Dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng bằng khen cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đăng cai tổ chức Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ XII năm 2026.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng bằng khen cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.

Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ XII năm 2026 Cúp Động Lực khu vực phía Bắc góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong người trung cao tuổi, tạo điều kiện để vận động viên các địa phương giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường gắn kết. Qua giải góp phần giới thiệu hình ảnh quê hương, con người và những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của tỉnh đến các đoàn vận động viên, qua đó quảng bá điểm đến và tiềm năng du lịch Cao Bằng.