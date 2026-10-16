Cao Bằng: Đưa nguồn lực đến đúng nơi, tạo động lực giảm nghèo ở vùng cao

Dự án xây dựng kênh mương từ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang trở thành động lực quan trọng giúp các địa phương từng bước thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Để từ đó, tỉnh tiếp tục có thêm những đột phá mới, vững bước trên hành trình phát triển bền vững, giàu bản sắc.

Hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống người dân

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện để người dân cải thiện đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Ông Phùng Văn Hon (xóm Pú Dô, xã Quang Hán) cho biết, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm chưa có nhà ở ổn định, thiếu cây, con giống để sản xuất.

Năm 2024, gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở; năm 2025 tiếp tục được hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Nhờ đó, gia đình có thêm động lực phấn đấu thoát nghèo vào cuối năm 2026.

Bà Nông Thị Hoàn (xóm Làng Lỷ, xã Tổng Cọt) chia sẻ, trước đây gia đình bà chủ yếu trồng ngô trên đất rẫy, hiệu quả kinh tế thấp. Từ khi được hỗ trợ cây, con giống, tập huấn kỹ thuật trồng gừng trâu, lạc giống L14 theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời được doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, gia đình mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Nhờ đó, năng suất, hiệu quả sản xuất và thu nhập từng bước được nâng lên.

Tại xã Nam Tuấn, con đường liên xóm Phia Tráng-Đông Giang dài hơn 520 m được đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn xã. Chị Nông Thị Vân Anh (xóm Gia Tự 1, xã Nam Tuấn) cho biết, chị rất vui khi tuyến đường được đầu tư.

Dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 11/2026, công trình sẽ giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, góp phần cải thiện, ổn định và nâng cao đời sống, hỗ trợ công tác giảm nghèo tại địa phương.

Năm 2026, xã Bạch Đằng được tỉnh phân bố hai nguồn kinh phí là nguồn vốn đầu tư gần 4 tỷ đồng; nguồn vốn sự nghiệp hơn 1 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Đằng Lý Minh Sơn cho biết, từ các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, xã tập trung hoàn thiện hệ thống đường giao thông cấp xã, nhất là các trục đường đi vào thôn, xóm; phát triển sản xuất tạo sinh kế cho người dân, trong đó, xã thực hiện một chuỗi hỗ trợ về nuôi bò sinh sản và phát triển vùng cây dứa. Bên cạnh đó, xã tập trung hỗ trợ để nâng cao năng lực cộng đồng người dân trong phát triển kinh tế-xã hội…

Nâng cao hiệu quả nguồn lực, hướng tới giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc và thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025 kéo dài sang năm 2026, tỉnh Cao Bằng đã giải ngân được gần 183 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2026 được giao là trên 308,1 tỷ đồng.

Để bảo đảm nguồn vốn mục tiêu quốc gia được phân bổ kịp thời, tổ chức thực hiện tại cơ sở, tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần phải tăng cường rà soát nhu cầu, xác định rõ thứ tự ưu tiên, tránh đầu tư dàn trải hoặc chưa sát thực tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các dự án hỗ trợ sản xuất, sinh kế, bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, đúng mục đích.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nông Quốc Khôi cho biết, các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thúc đẩy giảm nghèo bền vững và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

Các chương trình cũng góp phần tạo sự đồng thuận, đồng hành của người dân trong thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh như xây dựng trường nội trú liên cấp, cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Theo ông Nông Quốc Khôi, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn được đầu tư nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi thông qua các chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động và điều kiện thực tế.

Qua đó, các địa phương có thêm cơ hội mở rộng việc làm tại chỗ, giảm thiếu việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở vùng khó khăn. Bên cạnh đó, các chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai đồng bộ.

Thời gian tới, tỉnh Cao Bằng tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi còn thiếu hụt hạ tầng thiết yếu, điều kiện sản xuất và sinh kế.

Trọng tâm là hoàn thiện giao thông nông thôn, hệ thống cấp nước sinh hoạt, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế và các công trình phục vụ sản xuất; nâng cao hiệu quả khai thác các công trình đã đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, thiếu đồng bộ. Cùng với đó, các địa phương cần hỗ trợ người dân chủ động hơn trong phát triển kinh tế, hạn chế tâm lý trông chờ, ỷ lại./.