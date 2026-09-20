Cao Bằng đưa kỹ năng số đến từng người dân

Cầm tay chỉ việc để kỹ năng số đến từng thôn, xóm

Một trong những cách làm nổi bật của phong trào “Bình dân học vụ số” ở Cao Bằng là đưa việc học đến gần người dân, lựa chọn những kỹ năng thiết thực, có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống và thực hiện theo phương châm cầm tay chỉ việc.

Tổ chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số thiết yếu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Ảnh: Kim Thoa

Theo báo cáo tổng kết 1 năm của Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng, ở cơ sở, Tổ chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số thiết yếu. Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng công an, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên được huy động tham gia phổ cập kỹ năng số, đưa nội dung của phong trào đến từng khu dân cư, hộ gia đình.

Một số địa phương triển khai hiệu quả như Tổ Chuyển đổi số cộng đồng phường Nùng Trí Cao đã tham gia hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng các ứng dụng số; xã Hòa An có 60 lượt Đoàn viên thanh niên phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công, hướng dẫn cài đặt các nền tảng số; xã Tĩnh Túc có trên 20 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hơn 300 người dân, góp phần nâng cao kỹ năng số và khả năng tiếp cận các dịch vụ số của nhân dân trên địa bàn.

Nhiều trường học đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tuyên truyền về chuyển đổi số, an toàn trên không gian mạng và sử dụng các nền tảng số. Qua đó, 100% học sinh trung học và sinh viên trên địa bàn tỉnh được trang bị kiến thức, kỹ năng số phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, có kỹ năng an toàn trong học tập và tương tác xã hội trong môi trường số. Điển hình, học sinh tại các trường THPT Bế Văn Đàn và THPT Cao Bình thuộc phường Thục Phán tích cực hỗ trợ người thân sử dụng ứng dụng số; xã Độc Lập có 1.023 học sinh, sinh viên tại 9 trường học tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số...

Với việc tham gia tích cực của Tổ chuyển đổi số cộng đồng, các tổ chức đoàn thể và ngành giáo dục, hoạt động phổ cập kỹ năng số trên địa bàn tỉnh ngày càng được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số của người dân, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số và hình thành thói quen học tập, làm việc trên môi trường số.

Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ chuyển đổi số cộng đồng

Từ những mô hình cụ thể tại cơ sở, Bình dân học vụ số đang tạo nên một bức tranh phổ cập tri thức và kỹ năng số khá toàn diện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ở quy mô toàn tỉnh, báo cáo tổng kết 1 năm của Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận công tác lãnh đạo, tuyên truyền và phổ cập kỹ năng số được triển khai đồng bộ. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nông Thị Thanh Huyền đánh giá, sau một năm triển khai, công tác tuyên truyền, tập huấn và phổ cập kỹ năng số đã được thực hiện đồng bộ, nhận thức và kỹ năng số của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân từng bước được nâng lên; việc tiếp cận, khai thác các nền tảng số trong cộng đồng ngày càng gắn với nhu cầu thiết thực trong học tập, lao động, sản xuất và đời sống.

Trên nền tảng kết quả bước đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch số 141-KH/TU triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh, hướng tới nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo kế hoạch, phong trào sẽ được gắn chặt hơn với nhiệm vụ chuyển đổi số của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung phổ cập kỹ năng sử dụng các dịch vụ số thiết yếu như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, khai thác các nền tảng số phục vụ học tập, lao động và đời sống. Kết quả học tập, phổ cập kỹ năng số sẽ được đánh giá, xác nhận và từng bước tích hợp, hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tiếp tục vận hành, khai thác hiệu quả nền tảng Bình dân học vụ số, triển khai các bài giảng phổ cập kỹ năng số theo hướng dẫn của Trung ương, tổ chức học tập, đánh giá và xác nhận mức độ phổ cập kỹ năng số cho từng nhóm đối tượng. Việc tham gia học tập trên nền tảng được xác định là bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực nhà nước, đồng thời khuyến khích người lao động trong doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia.

Đặc biệt, Cao Bằng tiếp tục phát huy vai trò của Tổ chuyển đổi số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong hỗ trợ người dân; ưu tiên phổ cập kỹ năng số cho người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế, bảo đảm tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Việc kiểm tra, giám sát cũng sẽ được thực hiện dựa trên dữ liệu số, trong đó hiệu quả phổ cập kỹ năng và mức độ sử dụng các dịch vụ số của người dân được lấy làm thước đo đánh giá kết quả phong trào.