Chế biến sâu và chuẩn hóa nâng tầm sản phẩm miến dong

Tại Hợp tác xã (HTX) Nông sản Tân Việt Á (xã Minh Tâm), công nghệ được đưa vào gần như toàn bộ khâu chế biến miến dong. HTX này đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng cho hệ thống lọc bột tự động, máy ép miến, giàn phơi, sấy tự động và băng tải.

Sản phẩm miến dong của HTX Nông sản Tân Việt Á được đầu tư chế biến, chuẩn hóa chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ - Ảnh: KHCN.

Hiệu quả đầu tư thể hiện rõ qua sự bứt phá về sản lượng và doanh thu. Trước khi lắp đặt thiết bị, sản lượng miến của HTX chỉ đạt hơn 20 tấn/năm, công suất khoảng 3 tạ/ngày, doanh thu khoảng 500 triệu đồng. Sau khi đưa dây chuyền mới vào sản xuất, sản lượng tăng lên hơn 50 tấn/năm, doanh thu vượt 4 tỷ đồng.

Cùng với đổi mới thiết bị, HTX áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018, tem truy xuất nguồn gốc và từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất. Nhờ đó, sản phẩm hiện được tiêu thụ tại hơn 10 tỉnh, thành phố và từng bước vươn ra thị trường nước ngoài. Riêng năm 2024, HTX đã xuất khẩu 6 tấn miến sang Mỹ và năm 2025 xuất khẩu thêm 4 tấn.

Khoa học, công nghệ tiếp tục được đưa sâu hơn vào sản phẩm miến dong thông qua nhiệm vụ nghiên cứu một số sản phẩm giảm sinh đường từ tinh bột dong riềng biến tính. Mô hình thử nghiệm miến dong giảm sinh đường sử dụng 20% tinh bột dong riềng biến tính cho sản phẩm có hàm lượng tinh bột kháng tiêu cao hơn, mang lại lợi nhuận tăng khoảng 17,7% so với miến thông thường.

Ứng dụng kỹ thuật ghép giống, rút ngắn chu kỳ cây dẻ

Ở lĩnh vực giống cây trồng, HTX Bích Loan (xã Trùng Khánh) đang khai thác kết quả nghiên cứu, phát triển nguồn gen cây dẻ Trùng Khánh để sản xuất giống bằng phương pháp ghép. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, tỷ lệ cây sống sau ghép đạt trên 90%.

Hợp tác xã Bích Loan, xã Trung Khánh (Cao Bằng) mỗi năm sản xuất hơn 3 vạn giống dẻ ghép chất lượng cao, cung cấp cho người dân trong vùng và các địa phương lân cận - Ảnh: KHCN.

Điểm đột phá của giống dẻ ghép là rút ngắn đáng kể thời gian chờ thu hoạch. Nếu cây dẻ trồng từ hạt cần khoảng 7-10 năm mới cho quả, thì cây ghép có thể bắt đầu thu hoạch sau khoảng 4-5 năm. Thực tế, mô hình 500 cây dẻ ghép được HTX trồng thực nghiệm từ năm 2020 đã bắt đầu cho quả từ năm thứ tư.

HTX hiện duy trì vườn ươm hơn 2 ha, mỗi năm cung ứng hàng chục nghìn cây giống cho người dân trong và ngoài vùng. Việc rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản giúp người trồng sớm có nguồn thu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng vùng nguyên liệu dẻ tại địa phương.

Mở rộng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

Bên cạnh các mô hình đã hình thành, tỉnh Cao Bằng đang lựa chọn thêm các HTX để hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn sản xuất. Tại các HTX sản xuất miến dong Nà Danh và Cai Bộ, hướng hỗ trợ được xác định là đầu tư nhà màng, hệ thống sấy để chủ động sản xuất, đồng thời nghiên cứu xử lý bã dong thành phân vi sinh.

Tại HTX Cách Linh, phương án ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý sản xuất, kết hợp tận dụng phụ phẩm mía đường để sản xuất phân vi sinh đang được nghiên cứu. Ngoài ra, một số mô hình khác được khảo sát để ứng dụng cảm biến, hệ thống điều khiển tự động qua điện thoại, công nghệ sản xuất giá thể và các giải pháp phục vụ quản lý sản xuất.

Chuẩn hóa chất lượng và tăng cường liên kết chuyển giao công nghệ

Hoạt động hỗ trợ HTX luôn gắn chặt với tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm. Trong năm 2026, ngành khoa học và công nghệ Cao Bằng đã tiếp nhận, xử lý 3 hồ sơ công bố hợp chuẩn; hướng dẫn 2 cơ sở đăng ký mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và hỗ trợ 4 cơ sở xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho 6 sản phẩm.

Cùng với đó, Cao Bằng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo hướng gắn với khả năng ứng dụng thực tiễn. Các nhiệm vụ có mô hình thử nghiệm, thí điểm hoặc khảo nghiệm chiếm tỷ lệ cao trong tổng số nhiệm vụ đang thực hiện, qua đó tạo cơ sở để chuyển kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong chế biến, bảo quản nông sản; hỗ trợ HTX đổi mới công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, xây dựng tài sản trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử.

Đồng thời, Cao Bằng tăng cường kết nối giữa HTX với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học để lựa chọn công nghệ phù hợp với từng sản phẩm, từng vùng sản xuất, từng bước nâng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể.