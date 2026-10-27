Cao Bằng đưa Chỉ thị 07-CT/TW vào cuộc sống - Tạo sức lan tỏa từ cội nguồn cách mạng

Tại Cao Bằng, công tác học tập, quán triệt được tổ chức nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tạo tiền đề để các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa Chỉ thị bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương.

Phường Thục Phán tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Từ hội nghị quán triệt đến thống nhất hành động

Ngày 3/9/2026, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW được tổ chức với hình thức trực tuyến, kết nối 362 điểm cầu trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của trên 12.400 đại biểu tham dự. Hội nghị được triển khai đến các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đưa những nội dung trọng tâm của Chỉ thị đến đông đảo cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Việc tổ chức hội nghị với quy mô rộng khắp thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây không đơn thuần là hoạt động phổ biến, truyền đạt văn bản, mà còn là bước quan trọng nhằm giúp mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về yêu cầu, trách nhiệm và phương pháp tổ chức thực hiện trong giai đoạn mới.

Nếu Chỉ thị số 05-CT/TW tạo nền tảng quan trọng, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, hoạt động của cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội, thì việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn chặt hơn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm không chỉ dừng ở học tập, nhận thức mà phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, kết quả rõ ràng, có thể kiểm chứng trong thực tiễn.

Yêu cầu này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh tỉnh đang tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Những nhiệm vụ mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc, sâu sát cơ sở và gần dân hơn.

Từ nhận thức đó, sau hội nghị quán triệt, Đảng ủy phường Thục Phán khẩn trương đặt ra nhiệm vụ đối với các cấp ủy, tổ chức đảng là tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương. Việc triển khai cần tránh tình trạng học tập hình thức, xây dựng kế hoạch chung chung, mà phải xác định rõ việc cần làm, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, thời gian thực hiện và kết quả cần đạt được.

Đồng chí La Thị Vũ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thục Phán cho biết: Là địa bàn trung tâm, Đảng ủy phường xác định thực hiện Chỉ thị phải gắn với nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển địa phương; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát dân. Trọng tâm là xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại; phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan để phát triển du lịch, kinh tế, đưa việc học và làm theo Bác trở thành động lực thúc đẩy địa phương phát triển.

Cụ thể hóa bằng nhiệm vụ trọng tâm, việc làm thiết thực

Một trong những yêu cầu xuyên suốt trong triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW là tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nội dung này cần được tích hợp trong chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch hằng năm và sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, chi bộ gắn với các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá và nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Điểm đáng chú ý là việc lựa chọn nội dung thực hiện cần xuất phát từ những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần chủ động nhận diện nhiệm vụ khó, khâu yếu, điểm nghẽn hoặc những vấn đề tồn tại kéo dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác không tách rời công việc hằng ngày, mà trở thành động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cô Ba là xã vùng cao biên giới, có đường biên giới dài trên 19 km với 33 cột mốc, là nơi sinh sống của các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ và Lô Lô trên địa bàn 15 xóm. Dân cư sống rải rác phân tán, địa hình chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn; đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân trong địa bàn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều chiếm 34,87%. Đảng bộ xã hiện có 1 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, 24 chi bộ với 445 đảng viên.

Xã Cô Ba tập trung triển khai chương trình phát triển giao thông, huy động các lực lượng chung sức khắc phục sạt lở, cải thiện điều kiện đi lại cho nhân dân.

Trước đây, việc đi lại của người dân chủ yếu dựa vào những con đường mòn nhỏ hẹp, quanh co qua các sườn núi, đèo dốc. Vào mùa mưa lũ, tình trạng sạt lở thường xuyên xảy ra, có thời điểm các xóm vùng sâu, vùng xa bị chia cắt, việc đi lại, giao thương gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, các tuyến đường từ trung tâm xã đến các xóm từng bước được nâng cấp, tạo thuận lợi hơn cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên, giao thông vẫn là một trong những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ để mở rộng không gian phát triển, kết nối các khu dân cư và thúc đẩy giao thương.

Bí thư Đảng ủy xã Cô Ba Lãnh Thị Mai cho biết: Đảng ủy xã xác định triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW phải gắn với nhiệm vụ chính trị và các chương trình trọng tâm của địa phương, lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung thực hiện chương trình phát triển giao thông, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, chung sức xây dựng hạ tầng. Đồng thời, xác định chuyển đổi số là nội dung đột phá, chú trọng nâng cao kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay 100% đảng viên sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, hoàn thành 100% số hóa hồ sơ đảng viên. Cùng với đó, xã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc.

Từ thực tiễn Cô Ba có thể thấy, việc đưa Chỉ thị 07 vào cuộc sống không phải bắt đầu từ những điều xa vời mà chính từ việc nhận diện đúng khó khăn, lựa chọn trúng nhiệm vụ trọng tâm và phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Khi những vấn đề thiết thực của địa phương được tập trung giải quyết, việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới sẽ có thêm sức lan tỏa, tạo chuyển biến cụ thể trong đời sống nhân dân.

Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo

Để Chỉ thị số 07-CT/TW đi vào cuộc sống, công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cần được tiến hành thường xuyên, thực chất. Nội dung kiểm tra không chỉ tập trung vào việc tổ chức học tập, quán triệt hay xây dựng kế hoạch, mà cần chú trọng trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết quả giải quyết những vấn đề đã lựa chọn.

Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai Dự án tái định cư mỏ sắt Nà Rụa.

Đánh giá kết quả cần căn cứ vào sản phẩm cụ thể, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Cách làm này góp phần khắc phục biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích, báo cáo chung chung, thiếu căn cứ thực tiễn. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Từ hội nghị quán triệt đến quá trình cụ thể hóa tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, yêu cầu quan trọng nhất là tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Học tập và làm theo Bác phải bắt đầu từ tinh thần trách nhiệm trong công việc, từ thái độ tận tụy phục vụ nhân dân, từ quyết tâm khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định: lựa chọn nhiệm vụ khó, điểm nghẽn để tập trung giải quyết và tạo chuyển biến cụ thể; rà soát, lồng ghép các chuẩn mực đạo đức, văn hóa công vụ và tiêu chí nêu gương vào quy định, tiêu chí đánh giá hiện có; đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa và tích hợp nguồn học liệu trên các nền tảng phù hợp. Đây là những nội dung cần được triển khai đồng bộ, có lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng.

Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW, Cao Bằng xác định tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, chú trọng thực hành, đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu. Trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân, có trách nhiệm với nhân dân; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Là quê hương cội nguồn cách mạng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Cao Bằng càng phải phát huy truyền thống, nêu cao trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy tỉnh phát triển nhanh, bền vững.