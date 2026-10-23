Cao Bằng dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng trên 12% trong quý 4

Một góc phố của phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026, tỉnh Cao Bằng đang tập trung huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và phát huy tiềm năng của các ngành, lĩnh vực. Theo kịch bản điều hành, quý 4 năm 2026, tỉnh Cao Bằng cần đạt mức tăng trưởng khoảng 12-14%, tương ứng tạo ra khoảng 8.372 tỷ đồng giá trị tăng thêm.

Cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh là dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Trên công trường, các đơn vị huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để gia tăng khối lượng xây lắp. Quý 4 năm 2026, dự án dự kiến đóng góp hơn 1.500 tỷ đồng giá trị xây lắp.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh Đặng Tiến Thắng cho biết, các nhà thầu đang duy trì nhịp độ thi công trên toàn công trường, tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cung vật liệu và tổ chức thi công theo kế hoạch. Tiến độ dự án được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi các đơn vị nỗ lực cao nhất, không để những khó khăn có thể tháo gỡ ảnh hưởng đến mục tiêu đề ra...

Giao thông và xây dựng được xác định là những động lực tăng trưởng quan trọng. Trong những tháng cuối năm 2026, ngành xây dựng Cao Bằng phấn đấu đạt hơn 6.200 tỷ đồng giá trị sản xuất, trong đó giá trị xây lắp đạt trên 5.200 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng Đàm Đức Văn cho biết, để hoàn thành mục tiêu, ngành xây dựng tập trung vào ba nhóm dự án trọng điểm gồm các công trình giao thông huyết mạch; trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; các công trình an sinh xã hội, y tế, du lịch và dự án ngoài ngân sách. Ngành tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu để kịp thời tháo gỡ vướng mắc thuộc phạm vi quản lý nhà nước; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán theo khối lượng thực tế hoàn thành.

Cùng với tiến độ các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Cao Bằng tập trung thực hiện nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

Đến ngày 13/10, tỉnh đã giải ngân 3.789,16 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 33,1% tổng kế hoạch vốn. Kết quả này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng tốc giải ngân trong thời gian còn lại của năm, nhất là đối với các dự án có khối lượng vốn lớn và khả năng tạo tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức thi công và nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Các chủ đầu tư, đơn vị thi công cần chủ động rà soát tiến độ từng công trình, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân để có giải pháp xử lý phù hợp, hạn chế tình trạng vốn đã bố trí nhưng chưa được chuyển hóa thành khối lượng thực hiện…

Bên cạnh đó, tỉnh Cao Bằng xác định du lịch, dịch vụ tiếp tục là những lĩnh vực có tiềm năng đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Trong quý 4 năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 490.000 lượt khách, đạt 272.000 đêm lưu trú và tổng doanh thu trên 580 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu, ngành tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa trải nghiệm văn hóa bản địa, đồng thời phát triển các dịch vụ hỗ trợ nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Mùa thu, thung lũng Ngọc Côn (xã Đình Phong, Cao Bằng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng Tô Vũ Ninh chia sẻ, một trong những hướng đi được chú trọng là phát triển du lịch gắn với lưu trú và sinh kế cộng đồng; chuẩn hóa và phát triển mô hình dịch vụ xe máy có người lái địa phương. Song song với phát triển sản phẩm, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số và truyền thông du lịch…

Theo kịch bản điều hành, quý 4 năm 2026, tỉnh Cao Bằng cần đạt mức tăng trưởng khoảng 12-14%, tương ứng tạo ra khoảng 8.372 tỷ đồng giá trị tăng thêm. Cùng với các lĩnh vực ưu tiên, Cao Bằng tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu và logistics. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng là những nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.

Các ngành, lĩnh vực thường xuyên cập nhật tiến độ, sản lượng và giá trị tăng thêm; kịp thời xử lý những điểm nghẽn trong quá trình triển khai các dự án; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, nhà thầu và doanh nghiệp trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP tỉnh Cao Bằng đạt 7,96%. Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh giải ngân 1.444,3 tỷ đồng, đạt 62,74% kế hoạch vốn năm 2026; dự án trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1 giải ngân 887,656 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch; dự án hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc giải ngân 4,85 tỷ đồng, đạt 1,39% kế hoạch./.