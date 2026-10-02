Cao Bằng dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 10%

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An phát biểu nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng. Ảnh: BCB

Tăng trưởng 9 tháng và khoảng cách còn lại

9 tháng năm 2026, GRDP của Cao Bằng tăng 7,96%, riêng quý III tăng 8,93%. Kết quả cho thấy đà tăng trưởng đã được cải thiện, song khoảng cách tới mục tiêu 10% vẫn còn đáng kể khi tỉnh chỉ còn 3 tháng để hoàn thành khối lượng công việc lớn.

Ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phân tích: Cơ cấu kinh tế hiện nay đặt ra không ít thách thức cho mục tiêu tăng tốc trong thời gian ngắn. Năm 2025, quy mô kinh tế Cao Bằng theo giá hiện hành khoảng 28.000 tỷ đồng; dịch vụ chiếm hơn 56%, công nghiệp - xây dựng khoảng 20,5%, nông, lâm nghiệp và thủy sản gần 20%.

Trong 9 tháng, dịch vụ tăng 6,71%, nông nghiệp tăng 5,24%. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo mới tăng 2,26%. Trong khi đó, khu vực xây dựng có dư địa lớn hơn nhưng hiệu quả đóng góp vào tăng trưởng phụ thuộc trực tiếp vào khối lượng thi công thực tế tại các công trình, dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đánh giá, với cơ cấu kinh tế hiện nay, muốn rút ngắn khoảng cách từ mức tăng 7,96% lên 10% trong 3 tháng cuối năm, tỉnh phải tìm được sản lượng và khối lượng thực tế ở từng ngành, từng dự án, từng doanh nghiệp.

Theo tính toán, để cả năm đạt mức tăng trưởng 10%, riêng quý IV, dịch vụ phải tăng khoảng 14,11%, nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 12,17%, công nghiệp - xây dựng khoảng 22,36%, trong đó xây dựng gần 40%.

Đây là yêu cầu rất cao trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp phụ thuộc mùa vụ, thời tiết và dịch bệnh; công nghiệp còn chiếm tỷ trọng thấp; còn các lĩnh vực dịch vụ có khả năng tăng nhanh theo thị trường như: Du lịch, lưu trú, ăn uống, logistics, dịch vụ cửa khẩu vẫn chưa chiếm tỷ trọng lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cho rằng, để đạt 10%, Cao Bằng cần tạo thêm khoảng 525,6 tỷ đồng giá trị so với mức đang dự kiến. Con số này cho thấy áp lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm là rất lớn.

Theo ông Lê Hải Hòa, GRDP chỉ ghi nhận giá trị thực sự được tạo ra trên địa bàn. Vì vậy, để có thêm giá trị tăng trưởng, các nhà máy phải tăng sản lượng, công trình phải tăng khối lượng, dự án triển khai muộn cần được đưa vào hoạt động sớm hơn; đồng thời thương mại, cửa khẩu, vận tải và du lịch phải tạo thêm doanh thu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kiểm tra thực địa dự án đường tránh Nước Hai, xã Hòa An. Ảnh: BCB

Dồn lực cho 90 ngày quyết định

Trước yêu cầu đó, 3 tháng cuối năm được Cao Bằng xác định là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với kết quả tăng trưởng cả năm.

Tại Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra chiều 1/10, ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng, nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu GRDP quý IV tăng khoảng 14%, qua đó bảo đảm tăng trưởng cả năm 2026 đạt 10%.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Đảng ủy UBND tỉnh được yêu cầu cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành các danh mục điều hành về công trình, dự án, doanh nghiệp, nhà máy, sản phẩm, dịch vụ và những nguồn tăng trưởng còn dư địa.

Từng danh mục phải được triển khai theo yêu cầu “6 rõ”, gắn với sản phẩm, tiến độ và kết quả; các nguồn tăng trưởng trực tiếp phải được lượng hóa tối đa bằng khối lượng, sản lượng, doanh thu và giá trị tăng thêm.

Tỉnh sẽ tập trung đẩy nhanh những công trình, dự án có khả năng tạo khối lượng lớn; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế cửa khẩu và logistics.

Đối với đầu tư công, yêu cầu đặt ra là phải chuyển vốn thành khối lượng thực tế, công trình và năng lực phát triển. Những điểm nghẽn liên quan đến giải phóng mặt bằng, đất đai, vật liệu, thủ tục và các nguồn lực đang bị ách tắc phải được tập trung xử lý.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An yêu cầu, đối với những nhiệm vụ đã đủ cơ chế, nguồn lực, thẩm quyền nhưng vẫn chậm do nguyên nhân chủ quan thì phải xem xét trách nhiệm; công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những nhiệm vụ chậm, điểm nghẽn lớn và kết quả thực hiện.

Không chỉ tập trung cho tăng trưởng trước mắt, Cao Bằng đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho năm 2027. Những việc có thể thực hiện ngay về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu và thủ tục được yêu cầu triển khai từ năm 2026. Kế hoạch đầu tư công năm 2027 và trung hạn 2026 - 2030, phải ưu tiên những công trình, dự án thực sự tạo năng lực phát triển mới, hạn chế đầu tư dàn trải.

Từ nay đến cuối năm, từng Ủy viên Ban Chấp hành, nhất là người đứng đầu, phải bám sát lĩnh vực, địa bàn được phân công, tập trung xử lý nhiệm vụ trọng tâm và chịu trách nhiệm về kết quả.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm không cần thêm nhiều chủ trương mới, điều quan trọng là biến những chủ trương đã có thành kết quả cụ thể; việc đã rõ phải triển khai ngay, khó khăn phải được xử lý kịp thời, nhiệm vụ đã giao phải theo đến cùng.

Mục tiêu GRDP quý IV tăng khoảng 14%, cả năm đạt 10% là nhiệm vụ cao, đòi hỏi sự tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các ngành, địa phương.

Kết quả tăng trưởng cuối năm không chỉ được đo bằng những con số GRDP mà còn phải thể hiện qua hiệu quả hoạt động của bộ máy, tiến độ công trình, sức sản xuất của doanh nghiệp và chất lượng đời sống Nhân dân.