Cao Bằng đón đoàn Famtrip doanh nghiệp du lịch thị trường Ấn Độ khảo sát điểm đến

Tham gia đón tiếp và đồng hành có đồng chí Tô Vũ Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Văn Đệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Đoàn Famtrip gồm 35 thành viên, trong đó 33 thành viên là đại diện các doanh nghiệp lữ hành, du lịch, hướng dẫn viên, đến từ nhiều đơn vị như KAOTOURS, RHK Travel Group, Vietnam Travel Lotus, Aravinda Travel, Anna Tours, Asiana Travel, Asia Bespoke Journeys, Lotus Legend Travel, We Go Asia Travel, Saigonese Tourist, Indochina Travel Expert, Oxalis, Oriental Voyages, Smile Travel và các doanh nghiệp khác. Đây là lực lượng có vai trò kết nối, tư vấn và tổ chức các chương trình du lịch, góp phần đưa sản phẩm điểm đến tiếp cận thị trường khách quốc tế.

Đoàn Famtrip khảo sát tại thác Bản Giốc.

Tại Khu du lịch sinh thái hồ Thang Hen, các thành viên trải nghiệm đi bè trên lòng hồ, tìm hiểu cảnh quan hệ thống hồ tự nhiên giữa vùng núi đá. Không gian mặt nước xanh, núi non trùng điệp và cảnh quan sinh thái đặc trưng mang đến những góc nhìn về tiềm năng phát triển du lịch khám phá, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.

Tiếp đó, đoàn khảo sát thung lũng Ngọc Côn, sông Quây Sơn, thác Phai Luông và cầu treo Pác Ngà; tìm hiểu cảnh quan vùng biên giới, những giá trị sinh thái và khả năng kết nối các điểm đến thành hành trình trải nghiệm liên hoàn.

Tại khu vực Trùng Khánh, đoàn tham quan động Ngườm Ngao - một trong những điểm đến nổi bật với hệ thống nhũ đá, măng đá có hình thái đa dạng; làng đá cổ Khuổi Ky của người Tày, nơi những ngôi nhà đá truyền thống lưu giữ nét kiến trúc và không gian văn hóa đặc trưng. Đây là những điểm đến có khả năng kết hợp giữa khám phá thiên nhiên, tìm hiểu di sản và trải nghiệm đời sống cộng đồng.

Đoàn đến làng nghề làm hương truyền thống Phja Thắp của người Nùng An, tìm hiểu quy trình làm hương thủ công, nguyên liệu và những nét văn hóa gắn với nghề truyền thống. Tại khu vực Mắt Thần núi, các thành viên trải nghiệm dã ngoại, thưởng thức tiệc trà giữa không gian thiên nhiên đặc sắc. Ngoài ra, đoàn khảo sát Khu du lịch Xuân Hòa Sơn, tìm hiểu, đánh giá cơ sở vật chất, ẩm thực phục vụ khách quốc tế.

Thông qua các hoạt động khảo sát, đoàn đánh giá sức hấp dẫn của từng điểm đến, khả năng kết nối cảnh quan, văn hóa và dịch vụ thành những sản phẩm du lịch có tính trải nghiệm, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách.

Chuyến khảo sát được triển khai trên cơ sở kết quả buổi làm việc ngày 29/10/2026 giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Công ty Oxalis Adventure, trong đó đặt ra định hướng tìm kiếm giải pháp thu hút khách du lịch Ấn Độ, nhân dịp bộ phim SILAA (bộ phim của điện ảnh Bollywood - Ấn Độ, có các cảnh quay tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó có Cao Bằng) chuẩn bị được công chiếu tại thị trường này.

Việc kết hợp quảng bá điểm đến với sức lan tỏa của điện ảnh mở ra một phương thức tiếp cận thị trường mới. Những địa danh, cảnh quan được giới thiệu có liên quan đến bộ phim có thể trở thành chất liệu truyền thông, khơi gợi sự quan tâm của khán giả và tạo thêm động lực để du khách tìm hiểu, khám phá Cao Bằng.

Tại các điểm cung cấp dịch vụ, đoàn quan tâm tìm hiểu nhu cầu ẩm thực chay, cùng các yêu cầu về vệ sinh, an toàn và chất lượng phục vụ. Đây là những yếu tố cần được các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nghiên cứu, chuẩn bị nếu muốn mở rộng khả năng đón tiếp và phục vụ khách từ thị trường Ấn Độ. Bên cạnh khảo sát điểm đến, chương trình còn chú trọng kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp lữ hành và các cơ sở cung ứng dịch vụ tại địa phương. Thông qua hoạt động gặp gỡ, trao đổi và giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp Cao Bằng có thêm cơ hội tiếp cận đối tác, tìm hiểu nhu cầu thị trường và nghiên cứu khả năng hợp tác xây dựng tour, tuyến.

Đối với Cao Bằng, thị trường khách Ấn Độ là hướng tiếp cận cần được nghiên cứu bài bản, từ đặc điểm khách hàng, sở thích trải nghiệm, nhu cầu ăn uống đến khả năng chi trả và thời gian lưu trú. Việc khảo sát thực tế của các doanh nghiệp lữ hành góp phần cung cấp góc nhìn từ thị trường, giúp địa phương và doanh nghiệp nhận diện rõ hơn những lợi thế cần phát huy cũng như những vấn đề cần cải thiện trong chất lượng dịch vụ.

Việc kết nối các điểm đến như hồ Thang Hen, thung lũng Ngọc Côn, động Ngườm Ngao, thác Bản Giốc, làng đá Khuổi Ky, làng hương Phja Thắp và Mắt Thần núi có thể tạo nên những hành trình đa dạng, kết hợp khám phá thiên nhiên, văn hóa, làng nghề và trải nghiệm cộng đồng. Đây là cơ sở để nghiên cứu hình thành các sản phẩm chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu của những phân khúc khách quốc tế khác nhau.

Thông qua khảo sát, Cao Bằng tiếp tục hướng tới đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh. Từ những trải nghiệm thực tế tại miền non nước, hình ảnh Cao Bằng có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi, từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.