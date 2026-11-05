Cao Bằng: Đồn Biên phòng Đàm Thuỷ chung tay hỗ trợ Nhân dân xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và tình cảm gắn bó với Nhân dân, các cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực giúp đỡ gia đình thực hiện các phần việc, từ tháo dỡ nhà cũ đến thu dọn, vận chuyển đồ đạc. Dù công việc vất vả, điều kiện thực hiện còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quá trình triển khai bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản.

Đối với gia đình bà Triệu Thị Dần, sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng trong quá trình xây dựng nhà ở mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin và hy vọng về một mái ấm mới kiên cố, an toàn, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, Đồn Biên phòng Đàm Thủy tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân khu vực biên giới. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.