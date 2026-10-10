Cao Bằng đoạt 3 giải tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc

Đoàn Cao Bằng có 7 thí sinh tham gia, giành 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Các thí sinh của tỉnh tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Hội thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức với sựtham gia của 316 thí sinh đến từ 34 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Các thí sinh tham gia tranh tài ở các bảng thi theo đối tượng công tác và nội dung dự thi, tập trung vào ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn Cao Bằng tham gia ở bảng A và bảng B. Kết quả, thí sinh Hoàng Văn Ninh, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Vũ Nông, xã Tĩnh Túc đoạt giải ba bảng A; Nông Văn Phong, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Lâm đoạt giải khuyến khích bảng A; Nông Anh Tuấn, cán bộ Phòng PA05, Công an tỉnh đoạt giải khuyến khích bảng B.

Đồng chí Hoàng Văn Ninh (thứ tư từ trái sang) đoạt giải ba bảng A tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, các thí sinh tham gia diễn đàn “Công chức trẻ và kỷ nguyên AI”, trao đổi, chia sẻ về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ, góp phần nâng cao năng lực thích ứng với công nghệ mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Hội thi là hoạt động nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trẻ. Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ và chính quyền điện tử; nâng cao trình độ, kỹ năng số của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ Cao Bằng, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ.