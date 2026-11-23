Kế hoạch hướng tới triển khai đồng bộ, hiệu quả Chiến lược văn hóa đối ngoại, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Cao Bằng đến bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và đóng góp vào hoạt động văn hóa đối ngoại của Việt Nam.

Ảnh minh họa/Nguồn: baocaobang.vn

Mở rộng giao lưu quốc tế, quảng bá hình ảnh Cao Bằng

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Cao Bằng đặt mục tiêu mở rộng giao lưu, hợp tác phát triển văn hóa đối ngoại với các địa phương trong và ngoài nước; tăng cường liên kết vùng, phát triển du lịch qua biên giới. Tỉnh sẽ xây dựng và triển khai Kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào thị trường Quảng Tây (Trung Quốc) và phân khúc khách du lịch có mức chi tiêu cao từ Tây Âu, Bắc Mỹ, ASEAN và các nước Đông Bắc Á.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh thông tin, truyền thông quảng bá hình ảnh Cao Bằng ra nước ngoài; chú trọng sản xuất các sản phẩm truyền thông bằng tiếng nước ngoài giới thiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trong Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và Mạng lưới Công viên địa chất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các tài liệu, ấn phẩm, video tuyên truyền về Công viên địa chất Non nước Cao Bằng bằng tiếng dân tộc cũng được chú trọng xây dựng, góp phần lan tỏa giá trị di sản, bản sắc văn hóa địa phương.

Tỉnh định hướng đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật quốc tế; tham gia quảng bá hình ảnh Cao Bằng tại các hội nghị, diễn đàn và sự kiện quốc tế. Phấn đấu hằng năm tổ chức hoặc tham gia từ 3 - 5 hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch, ưu tiên lồng ghép với các chương trình đối ngoại, xúc tiến du lịch, sự kiện văn hóa và hoạt động hợp tác quốc tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nguồn lực của tỉnh.

Đồng thời, Cao Bằng sẽ nghiên cứu, lựa chọn và từng bước xây dựng từ 1 - 2 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội hoặc sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng có khả năng phát triển thành thương hiệu, tạo sức hút đối với du khách và bạn bè quốc tế. Tỉnh ưu tiên nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và sức lan tỏa của các sự kiện hiện có, hạn chế tổ chức thêm sự kiện mới khi chưa xác định rõ hiệu quả và nguồn lực thực hiện.

Đẩy mạnh số hóa di sản, phát triển văn hóa trên nền tảng số

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh số hóa di tích lịch sử, di sản văn hóa, ưu tiên di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu có tiềm năng phục vụ quảng bá, giao lưu văn hóa quốc tế.

Cao Bằng phấn đấu đến năm 2030 hình thành hệ thống dữ liệu và sản phẩm giới thiệu di sản văn hóa trên nền tảng số, có nội dung bằng tiếng nước ngoài, phục vụ hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại và phát triển du lịch. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển văn hóa số được xác định là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức quảng bá, nâng cao khả năng tiếp cận các giá trị văn hóa địa phương tới công chúng quốc tế.

Tỉnh cũng chú trọng tăng cường đàm phán, ký kết và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, tạo cơ sở mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi và hợp tác trong thời gian tới.

Hướng tới xây dựng thương hiệu văn hóa Cao Bằng đến năm 2045

Tầm nhìn đến năm 2045, Cao Bằng hướng tới trở thành địa phương có nền văn hóa phát triển đa dạng, giàu bản sắc, có năng lực quảng bá và giao lưu văn hóa quốc tế; phát huy hiệu quả giá trị di sản, văn hóa truyền thống và các sản phẩm sáng tạo gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tỉnh phấn đấu xây dựng thành công từ 3 - 4 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa, du lịch gắn với lợi thế địa phương.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Cao Bằng tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác văn hóa đối ngoại; phát triển nguồn nhân lực; đổi mới phương thức quảng bá văn hóa, xây dựng thương hiệu địa phương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển văn hóa số.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tăng cường gắn kết với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó mở rộng mạng lưới giao lưu, hợp tác, tạo thêm nguồn lực cho phát triển văn hóa và quảng bá hình ảnh Cao Bằng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, Cao Bằng kỳ vọng đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng trong quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối hợp tác quốc tế, phát triển du lịch và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đồng thời khẳng định giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong tiến trình hội nhập./.