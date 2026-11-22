Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tập trung mở rộng giao lưu, hợp tác phát triển văn hóa đối ngoại với các địa phương trong và ngoài nước; đẩy mạnh liên kết vùng, du lịch qua biên giới. Trong đó, chú trọng thị trường Quảng Tây (Trung Quốc), đồng thời hướng tới phân khúc khách du lịch chi tiêu cao từ Tây Âu, Bắc Mỹ, ASEAN và các nước Đông Bắc Á. Tỉnh phấn đấu hằng năm tổ chức hoặc tham gia từ 3 - 5 hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch; từng bước xây dựng từ 1 - 2 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội hoặc sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng có khả năng phát triển thành thương hiệu, tạo sức hút đối với du khách và bạn bè quốc tế.

Tăng cường giao lưu văn hoá Việt - Trung.

Cùng với đó, Cao Bằng chú trọng đổi mới phương thức quảng bá văn hóa, gắn bảo tồn, phát huy di sản với phát triển du lịch, thương mại và đầu tư. Trọng tâm là đẩy mạnh quảng bá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên, các di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, sản phẩm OCOP và nghề thủ công đặc trưng. Tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, du lịch với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), nhất là các địa phương có quan hệ hợp tác với tỉnh; thúc đẩy giao lưu nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quảng bá văn hóa đối ngoại. Tỉnh định hướng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số về di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, bản đồ số để phát triển các sản phẩm văn hóa số, bảo tàng số, tour du lịch ảo. Đồng thời, sản xuất các ấn phẩm, video, chuyên mục bằng nhiều ngôn ngữ, nhất là tiếng Anh, tiếng Trung, giới thiệu hình ảnh, con người và tiềm năng văn hóa, du lịch Cao Bằng trên các nền tảng trực tuyến.

Đến năm 2045, tỉnh phấn đấu xây dựng Cao Bằng trở thành địa phương có nền văn hóa phát triển đa dạng, giàu bản sắc, có năng lực quảng bá và giao lưu văn hóa quốc tế; phát huy hiệu quả giá trị di sản, văn hóa truyền thống và các sản phẩm sáng tạo gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững; xây dựng thành công từ 3 - 4 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa du lịch gắn với lợi thế của tỉnh.

Việc triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại không chỉ góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Cao Bằng mà còn mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy du lịch và các ngành dịch vụ, từng bước khẳng định hình ảnh Cao Bằng là điểm đến giàu bản sắc, thân thiện, an toàn và có tiềm năng phát triển bền vững.