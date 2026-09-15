Cao Bằng đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu nông sản hữu cơ gắn với thị trường châu Âu

Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Công ty DACE; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Về phía đối tác của Công ty DACE có ông Lutz Ekkehard, Chủ tịch Công ty ChaDo GmbH, nước Đức; Hussain Syed Asgar, chuyên gia Ấn Độ.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa khẳng định: Cao Bằng mong muốn thông qua Công ty DACE tăng cường kết nối với thị trường quốc tế, đưa các sản phẩm gia vị, nông sản có chứng nhận, chất lượng cao và giá trị gia tăng của tỉnh đến thị trường châu Âu. Cao Bằng định hướng thực hiện “3 không” trong sản xuất nông nghiệp, gồm: Không sử dụng giống biến đổi gen, không sử dụng thuốc diệt cỏ và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học; từng bước mở rộng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Phát triển nông nghiệp không chỉ hướng đến nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm mà phải bảo đảm người dân được hưởng lợi nhiều hơn từ giá trị gia tăng, đồng thời từng bước hình thành văn hóa sản xuất xanh, hữu cơ trong cộng đồng.

Thời gian qua, tỉnh tập trung phát triển các vùng sản xuất cây trồng chủ lực, đặc hữu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày và cây màu có tổng diện tích khoảng 8.400 ha; diện tích cây gia vị hằng năm khoảng 794,49 ha, trong đó gừng 408,58 ha, nghệ 236,07 ha, ớt cay 40,74 ha, sả 79,54 ha và các loại gia vị khác 29,56 ha; cây dược liệu khoảng 116 ha.

Đặc biệt, diện tích cây trồng được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ trên địa bàn tỉnh hiện khoảng 2.353 ha. Trong đó, vùng nguyên liệu cây gia vị khoảng 2.332,98 ha, gồm quế, hồi, gừng..., được chứng nhận các tiêu chuẩn hữu cơ USDA của Mỹ, EU của châu Âu và JAS của Nhật Bản. Công ty DACE đang đầu tư, liên kết phát triển vùng nguyên liệu và triển khai Nhà máy chế biến, bảo quản, xuất khẩu gia vị hữu cơ tại xã Đông Khê.

Ông Lutz Ekkehard, Chủ tịch Công ty ChaDo GmbH (Đức) phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá tiềm năng phát triển vùng cây gia vị, khả năng mở rộng vùng nguyên liệu, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ và nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có chứng nhận Demeter.

Đại diện đối tác quốc tế đánh giá cao tiềm năng phát triển nông nghiệp hữu cơ của Cao Bằng, nhất là các sản phẩm gia vị và nông sản đặc trưng. Một số sản phẩm như gừng bước đầu đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế, nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp châu Âu. Nhu cầu đối với nông sản hữu cơ, chất lượng cao tại thị trường châu Âu ngày càng tăng, mở ra cơ hội để Cao Bằng nâng cao giá trị sản phẩm thông qua xây dựng vùng nguyên liệu, chế biến và phát triển thương hiệu gắn với nguồn gốc địa phương. Tuy nhiên, quy mô vùng nguyên liệu hiện còn hạn chế, cần tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng cao sản lượng và chất lượng để đáp ứng các thị trường cao cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đánh giá cao sự đồng hành của các đối tác trong phát triển nông nghiệp hữu cơ; đồng thời kỳ vọng hạ tầng giao thông, nhất là tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khi hoàn thành sẽ tăng khả năng kết nối, giảm chi phí logistics, qua đó nâng giá trị gia tăng cho người sản xuất. Nhấn mạnh tăng trưởng của Cao Bằng phải gắn với nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy tỉnh xác định nông nghiệp hữu cơ, hướng tới các tiêu chuẩn cao như Demeter là hướng đi quan trọng.

Tỉnh định hướng mở rộng mạnh diện tích sản xuất hữu cơ, tạo dư địa phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Dự kiến tháng 12/2026, Cao Bằng lần đầu tiên có sản phẩm gừng tại vùng Thượng Thôn được cấp chứng nhận Demeter. Đây được kỳ vọng là dấu mốc quan trọng, góp phần tạo chuyển biến trong tư duy và phương thức phát triển nông nghiệp của tỉnh. Đề nghị các sở, ngành và cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, quảng bá, góp phần thay đổi nhận thức, phương thức sản xuất và cách tiếp cận thị trường của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh hướng đến phát triển nông nghiệp gắn với chế biến sâu nhóm sản phẩm gia vị, tỉnh tiếp tục thúc đẩy các ngành hàng có tiềm năng như: Dâu tằm, cây vầu, thạch đen, dược liệu và các nông sản đặc trưng, từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất - chế biến - tiêu thụ. Đối với các sản phẩm như dứa, chanh leo, ổi... được phía đối tác đánh giá cao, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác để mở rộng vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị và thị trường tiêu thụ.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Cao Bằng sẽ triển khai từng bước và đẩy nhanh tiến độ, tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế và phù hợp với điều kiện địa phương. Mong muốn các đối tác tiếp tục đồng hành, giới thiệu thêm doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường tiêu thụ, qua đó nâng cao giá trị nông sản, góp phần cải thiện đời sống và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân Cao Bằng.