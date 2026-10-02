Cao Bằng: Đầu tư cho con người từ những chính sách thiết thực

Du khách trải nghiệm làm giấy bản tại làng Dìa Trên, Cao Bằng - nơi lưu giữ nghề thủ công truyền thống của người Nùng An. Ảnh: Quỳnh Anh

Đưa di sản vào dòng chảy phát triển

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác bảo tồn di sản tiếp tục được tỉnh Cao Bằng chú trọng, từ khảo sát, sưu tầm, số hóa đến tu bổ di tích và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Nhiều giá trị đặc sắc như văn hóa Nùng Vẻn, dân ca, dân vũ, dân nhạc, trang phục truyền thống và văn học dân gian tiếp tục được quan tâm bảo tồn, phát huy.

Không chỉ dừng ở gìn giữ, tỉnh từng bước gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, qua đó tạo thêm giá trị từ nguồn tài nguyên văn hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ từng nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phải gắn với phát triển du lịch bền vững, “lấy di sản làm nền tảng, lấy văn hóa làm động lực phát triển”.

Hướng đi này đang góp phần gia tăng sức hút của các điểm đến. Cũng trong 9 tháng đầu năm, các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh đón khoảng 213.700 lượt khách; du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Toàn tỉnh ước đón 2,61 triệu lượt khách, tăng 10,8% so với cùng kỳ, đạt 84% kế hoạch năm; trong đó khách quốc tế gần 110 nghìn lượt, tăng 22,1%. Riêng quý III, tổng thu du lịch ước đạt 1.207 tỷ đồng, tăng 33,4%.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng Tô Vũ Ninh, phát triển du lịch cần chuyển theo hướng tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách, thay vì chỉ tập trung tăng số lượng khách. Đây cũng là hướng để Cao Bằng nâng giá trị từ tài nguyên văn hóa, di sản và cảnh quan, tạo thêm động lực cho phát triển du lịch bền vững.

Ưu tiên giáo dục vùng khó khăn, biên giới

Năm học 2025 - 2026, giáo dục Cao Bằng tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt 100%; học sinh tiểu học hoàn thành chương trình các môn học đạt 99,34%. Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỷ lệ tốt nghiệp toàn tỉnh đạt 98,76%; 18 đơn vị đạt 100% và không còn đơn vị có tỷ lệ tốt nghiệp dưới 90%.

Giáo dục mũi nhọn cũng ghi nhận 4 giải quốc tế và 125 giải, huy chương quốc gia; riêng học sinh lớp 12 đạt 24 giải học sinh giỏi các môn văn hóa, tăng 8 giải so với năm học trước.

Bước vào năm học 2026 - 2027, tỉnh bố trí khoảng 2.761,1 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp; trong đó 2.202 tỷ đồng dành cho các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và gần 450 tỷ đồng mua sắm thiết bị dạy học. Trong năm học mới, 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới được đưa vào vận hành.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 3/9 về công tác chuẩn bị khai giảng, tổ chức dạy học và hoàn thiện 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa yêu cầu đặt an toàn học sinh lên hàng đầu, tuyệt đối không vì tiến độ, thành tích mà xem nhẹ các điều kiện bảo đảm an toàn.

Trẻ em vùng khó khăn được khám, tư vấn sức khỏe, góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Ảnh: Tỉnh đoàn Cao Bằng

Chăm sóc sức khỏe gắn với bảo đảm an sinh

Trong lĩnh vực y tế, một trong những điểm nhấn của 9 tháng là đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân.

Đến hết tháng 9, toàn tỉnh Cao Bằng có 382.474 người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, đạt 67,92%. Trong đợt cao điểm đầu năm học 2026 - 2027, đã có 72.620/117.467 trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS được khám sức khỏe; tại khối THPT và giáo dục thường xuyên, 18.829/19.907 học sinh, học viên đã được khám, đạt 91,57%.

Kết quả bước đầu cho thấy tiến độ được đẩy nhanh, song khối lượng công việc còn lại vẫn lớn nếu muốn hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ đã đề nghị Sở Y tế và các địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, phấn đấu đến ngày 30/11/2026 hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Cùng với giáo dục và y tế, các chính sách an sinh tiếp tục được triển khai, tập trung vào người có công, hộ khó khăn, trẻ em và các nhóm yếu thế. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được đẩy mạnh; các chính sách về việc làm, bảo hiểm, giảm nghèo và bảo trợ xã hội được thực hiện đồng bộ. Hệ thống quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở đã cập nhật hơn 117 nghìn trẻ, trong đó 894 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 41 nghìn trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và gần 44 nghìn trẻ được trợ giúp.

Bước vào quý IV, Cao Bằng tiếp tục ưu tiên những nhiệm vụ tác động trực tiếp đến đời sống người dân, từ nâng chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe đến bảo đảm an sinh xã hội. Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu còn thấp, mà còn phải đưa nguồn lực đầu tư thành những cải thiện cụ thể về điều kiện học tập, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và đời sống của người dân, nhất là tại vùng khó khăn, biên giới./.