Cao Bằng đạt giải nhất Cuộc thi ảnh nghệ thuật 'Tự hào một dải biên cương'

Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì tổ chức. Cuộc thi ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 16.000 tác phẩm dự thi của 4.221 tác giả đến từ 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng hơn 5 lần so với mùa giải đầu tiên. Ban tổ chức trao giải ở hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Tác phẩm “Ba Quáng - Một góc biên cương hùng vĩ” giành giải nhất cuộc thi thể loại ảnh đơn.

Ở thể loại ảnh đơn, tác giả Triệu Văn Lịch, xóm Co Sầu 2, xã Trùng Khánh, vinh dự đạt giải nhất với tác phẩm “Ba Quáng - Một góc biên cương hùng vĩ”. Bức ảnh ghi lại khung cảnh đồi cỏ Ba Quáng (xã Vinh Quý) bồng bềnh trong mây ngàn, hòa quyện cùng nét sinh hoạt bình dị của đồng bào các dân tộc và hình ảnh đàn ngựa thồ hàng trên đường đi chợ về. Qua góc nhìn nghệ thuật, vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và nhịp sống đời thường nơi biên cương được tái hiện sinh động, giàu cảm xúc.

Đây là lần thứ hai tác giả Triệu Văn Lịch tham gia cuộc thi. Tại mùa giải lần thứ III năm 2024, tác phẩm của anh được lựa chọn trưng bày triển lãm. Cuộc thi năm nay, bằng tình yêu và sự gắn bó với quê hương, anh đã xuất sắc giành giải thưởng cao nhất ở thể loại ảnh đơn.

Tác giả Triệu Văn Lịch vinh dự nhận giải nhất cuộc thi.

Chia sẻ tại lễ trao giải, tác giả Triệu Văn Lịch (nghệ danh Thái Dương AC) bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được nhận giải thưởng do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng; đồng thời gửi lời cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo và hội đồng nghệ thuật đã ghi nhận tác phẩm. Anh cho biết bản thân không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà chỉ làm ảnh dịch vụ. Tuy nhiên, vẻ đẹp thiên nhiên Cao Bằng luôn thôi thúc anh tìm đến những vùng đất mới, vượt qua nhiều khó khăn trên những cung đường lên đồi cỏ trắc trở, kiên trì săn mây ngay cả trong những ngày thời tiết không thuận lợi để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Cảm hứng sáng tác về đồi cỏ Ba Quáng đến từ sự biến đổi cảnh sắc qua từng mùa, từ màu xanh mướt của tháng 3 đến sắc vàng cỏ úa hòa trong những làn mây luồn tháng 10. Qua những tác phẩm của mình, anh mong muốn góp phần đưa vẻ đẹp thiên nhiên, con người Cao Bằng đến gần hơn với đông đảo đồng bào cả nước.

Cùng với giải nhất, Cao Bằng còn đạt giải khuyến khích ở thể loại ảnh bộ với tác phẩm “Dấu chân giữa mây ngàn” của tác giả Lục Thị Niên (nghệ danh Mác Kham), xóm Kéo Tác, xã Trùng Khánh. Bộ ảnh khắc họa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đồng hành cùng nhân dân xóm Lũng Chàm, xã Khánh Xuân mở đường, qua đó thể hiện tình đoàn kết quân dân và tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong tham gia xây dựng cuộc sống nơi biên giới.

Tác giả Lục Thị Niên với tác phẩm đạt giải khuyến khích.

Ngoài hai tác phẩm đạt giải, Cao Bằng có tổng số 6 tác phẩm của 5 tác giả được hội đồng nghệ thuật lựa chọn trưng bày tại triển lãm: Tác phẩm “Ba Quáng - Một góc biên cương hùng vĩ” của tác giả Triệu Văn Lịch; “Dấu chân giữa mây ngàn” và “Món quà của rừng xanh” (sáp ong của người Dao Tiền ở Hoài Khao) của tác giả Lục Thị Niên; “Nghề làm ngói âm dương Lũng Rì” của tác giả Trương Hoài Nam; “Nghề làm giấy bản của người Dao Đỏ” của tác giả Hoàng Trang và “Độc đáo nghề làm đường phên tại xóm Bó Tờ xã Phục Hoà” tác giả Lương Anh Tuấn.

Triển lãm ảnh sẽ được trưng bày trong 10 ngày tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh và Bảo tàng Quảng Ninh phục vụ nhân dân và khách tham quan. Thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh, cuộc thi góp phần giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế - xã hội tại các tuyến biên giới quốc gia; đồng thời tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam và lực lượng vũ trang trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc.