Cao Bằng đạt 2 giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu

Tới dự và trao giải có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Về phía lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, tham dự có đồng chí Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh dự lễ trao giải cùng đại diện nhóm tác giả tỉnh.

Cuộc thi năm 2026 với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, dành cho các tác phẩm chính luận sáng tạo lần đầu với 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip.

Sau hơn 9 tháng triển khai, Ban tổ chức cuộc thi nhận được 905.681 tác phẩm, tăng 67,17% so với năm 2025; thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhà báo, giảng viên, cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên, người Việt Nam ở nước ngoài và một số tác giả quốc tế tham gia dự thi.

Đồng chí Tạ Hoài Phương (đứng thứ 4 từ phải sang), Trưởng Phòng Thời sự, Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng đại diện nhóm tác giả nhận giải B tại lễ trao giải.

Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, cuộc thi tặng danh hiệu tập thể xuất sắc cho 16 tập thể và 166 giải cho các tác giả, nhóm tác giả, trong đó có 12 giải A, 22 giải B, 38 giải C, 74 giải khuyến khích và 20 giải triển vọng.

Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng đạt 2 giải, thể loại truyền hình, gồm: Giải B, tác phẩm “Lá đơn đặc biệt trên đỉnh núi” của nhóm tác giả: Tạ Hoài Phương, Nguyễn Sơn Tùng, Phan Thanh Tùng, Tô Thị Bích Thuần và giải khuyến khích, tác phẩm “Giữa sóng mạng biên giới - Lời người Dao theo Đảng” của nhóm tác giả: Nông Kim Dung, La Thị Ngà, Hoàng Thị Hồng Xiêm, La Minh Tuấn, Tô Thị Bích Thuần.

Phóng viên Nông Kim Dung (đứng thứ 10 từ trái sang), Phòng Thời sự, Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng đại diện nhóm tác giả nhận giải khuyến khích.

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận, cảm ơn các cấp ủy, ban chỉ đạo, cơ quan phối hợp đã trách nhiệm triển khai Cuộc thi; đánh giá cao trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh của các tác giả với những tác phẩm sắc bén về lý luận, bám sát thực tiễn.

Mỗi tác phẩm góp phần lan tỏa niềm tin, lý tưởng cách mạng, bảo vệ lẽ phải, đấu tranh với quan điểm, hành động sai trái. Sự tham gia của tác giả trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế cho thấy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan tỏa. Nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ cơ bản, cốt lõi nhằm khẳng định giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; củng cố đồng thuận xã hội trong thực hiện các quyết sách phát triển đất nước.

Phát động Cuộc thi lần thứ bảy, năm 2027, đề nghị các cấp ủy, ban chỉ đạo triển khai sáng tạo; kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân dân, bạn bè quốc tế tích cực hưởng ứng.