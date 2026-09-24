Cao Bằng đăng cai Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc khu vực phía Bắc

Tỉnh Cao Bằng là đơn vị đăng cai giải tại khu vực phía Bắc (khu vực I) diễn ra từ ngày 29/9 - 4/10. Giải quy tụ 33 đoàn, 80 đội bóng với trên 700 vận động viên đăng ký tham dự; tổ chức 8 nội dung thi đấu theo nhóm tuổi, gồm: 4 nội dung đội nữ và 4 nội dung đội nam. Đội nữ thi đấu ở các nhóm tuổi từ 40 - 46, 47 - 53, 54 - 60 và từ 61 tuổi trở lên; đội nam thi đấu ở các nhóm tuổi từ 45 - 51, 52 - 58, 59 - 65 và từ 66 tuổi trở lên.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức tập trung rà soát công tác chuyên môn; cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị phục vụ thi đấu; công tác trọng tài; bảo đảm an ninh, y tế, an toàn; thông tin, tuyên truyền và các điều kiện phục vụ giải; thống nhất nhiệm vụ, phương án phối hợp, tiếp tục hoàn thiện các phần việc theo phân công.

Cùng với bảo đảm các điều kiện tổ chức giải, tỉnh dự kiến phối hợp với các cơ sở lưu trú giảm giá dịch vụ cho các đoàn tham dự; giới thiệu tour, tuyến, điểm du lịch, tạo điều kiện để vận động viên, thành viên các đoàn tham quan, trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và du lịch Cao Bằng.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 1/10; các nội dung thi đấu diễn ra từ ngày 1 - 4/10. Giải tổ chức đúng dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bóng chuyền hơi, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu, đoàn kết trong người trung cao tuổi.