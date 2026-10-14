Cao Bằng dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo phường Tân Giang gặp gỡ, đối thoại với người dân, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Phường Tân Giang)

Kết quả đạt được cho thấy, sự quyết liệt, toàn diện, lắng nghe, giải quyết, phát huy "dân vận khéo" trong vận động giải phóng mặt bằng được triển khai đồng bộ đã phát huy hiệu quả tích cực trong thực tiễn.

Phạm vi giải phóng mặt bằng lớn

Ủy ban nhân dân phường Tân Giang cho biết, dự án khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa là dự án có phạm vi giải phóng mặt bằng lớn, liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà ở, công trình, tài sản, cây cối, mồ mả và nhu cầu tái định cư của nhiều người dân trên địa bàn phường Tân Giang.

Diện tích cần giải phóng mặt bằng là 21ha, với khối lượng công việc cần giải quyết liên quan đến 443 gia đình và 364 ngôi mộ.

Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo phường Tân Giang đối thoại, giải đáp kiến nghị của người dân. (Ảnh: Phường Tân Giang)

Với khối lượng công việc lớn liên quan rà soát, quy chủ, xác định quan hệ thừa kế, tách đối tượng, cập nhật hồ sơ và các trường hợp phát sinh...

Bên cạnh đó, phường còn triển khai thêm 2 hạng mục có liên quan trực tiếp đến tiến độ chung của dự án, gồm, tuyến đường kết nối khai trường với hạng mục bãi thải và hạng mục công trình xử lý nước thải, với tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là gần 2,4ha.

Tại thời điểm ngày 24/8/2026, khối lượng thực hiện còn ở mức thấp so với yêu cầu về tiến độ, mới có 146 hộ nhận tiền, 94 hộ bàn giao mặt bằng với diện tích hơn 2,1ha và 63/364 ngôi mộ được di chuyển.

Trước tình hình tiến độ giải phóng mặt khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa chậm, ngày 26/8/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa trước ngày 30/9/2026.

Thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh Cao Bằng đã quyết liệt, tích cực vào cuộc, đồng bộ triển khai các công việc, qua đó, tạo được sự đồng thuận của người dân trong nhận đền bù, bàn giao mặt bằng.

Đến ngày 6/10, tại phường Tân Giang, có 434 gia đình di chuyển chỗ ở, bàn giao mặt bằng, với diện tích đã bàn giao hơn 20,7ha; phường và các gia đình đã hoàn thành di dời 364 ngôi mộ trong phạm vi dự án.

Vai trò Tổ công tác đặc biệt

Xác định khối lượng công việc cần hoàn thành lớn, cần bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thuận của người dân khi giải phóng mặt bằng, đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Tân Giang chia sẻ, bước vào thực hiện Chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng của phường duy trì chế độ giao ban hằng ngày vào 7 giờ 15 phút, cập nhật báo cáo nhanh cuối ngày, quản lý tiến độ theo từng hộ, từng ngôi mộ, từng diện tích và từng phần việc.

Từ đó xác định rõ nội dung đã hoàn thành, việc còn chậm, trường hợp cần vận động, hồ sơ cần xử lý và nguồn lực cần bổ sung. Cách thức điều hành này giúp chuyển trọng tâm từ theo dõi tiến độ chung sang quản lý cụ thể từng trường hợp, tạo cơ sở để xử lý công việc theo thứ tự ưu tiên và hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc chậm xử lý.

Thông qua xác định những khâu vướng mắc, cán bộ phường đến các gia đình có kiến nghị, vướng mắc trao đổi, tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải quyết ngay những kiến nghị thuộc thẩm quyền của phường, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Quyết liệt, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng. Thành viên tổ công tác đặc biệt gồm lãnh đạo các ngành, địa phương liên ngành phối hợp chặt chẽ, giải quyết khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Những kiến nghị của người dân vượt thẩm quyền, địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời người dân. Trong đó, nhiều kiến nghị, thắc mắc của người dân được Tổ công tác đặc biệt giải quyết, trả lời, tạo đồng thuận.

Đến đầu tháng 10, phường Tân Giang đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 20,7ha đất khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa. Trong đó, đã có 434/443 gia đình bàn giao mặt bằng; 414/443 gia đình đã nhận tiền đền bù; hoàn thành di dời 364 ngôi mộ...

Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng khởi công xây dựng hạ tầng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa sau khi nhận bàn giao mặt bằng. (Ảnh: MINH TUẤN)

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, Công ty Cổ phần gang thép Cao Bằng đã khởi công các hạng mục xây dựng hạ tầng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa, công suất khai thác 350.000 tấn quặng/năm. Khi hoàn thành xây dựng, khai thác, nguồn nguyên liệu khai thác từ khu mỏ sẽ giúp Công ty chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh.

Ông Nguyễn Tấn Đại, người đã bàn giao mặt bằng chia sẻ, gia đình tôi đã bàn giao hơn 900m² đất ở, đất vườn cho chính quyền. Số tiền được nhận đền bù hơn 2 tỷ đồng; gia đình cũng được bố trí 2 lô đất tái định cư. Gia đình mong muốn sớm được nhận sổ đỏ của 2 lô đất tái định cư để khởi công xây nhà, sớm ổn định chỗ ở.

Linh hoạt trong vận động

Triển khai giải phóng mặt bằng khu bắc mỏ sắt Nà Rụa, phường Tân Giang đã thành lập 4 Tổ công tác theo các nhóm nhiệm vụ có liên quan chặt chẽ với nhau. Tổ 1 thực hiện tham mưu tổng hợp, theo dõi, phân tích tiến độ, cảnh báo các vấn đề phát sinh và điều phối chung.

Tổ 2 tập trung tuyên truyền, vận động, đối thoại, trực tiếp bám hộ và nắm bắt tâm tư, kiến nghị của người dân; Tổ 3 theo dõi, đôn đốc và phối hợp xử lý hồ sơ, phương án, chi trả, tái định cư và bàn giao mặt bằng.

Tổ 4 xây dựng phương án, bảo đảm chỗ ở tạm thời cho người dân, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi ở tạm thời trong lúc chờ nhận đất tái định cư, sổ đỏ, xây nhà mới.

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình giải phóng mặt bằng.

Các đồng chí lãnh đạo phường sâu sát công việc, đến cơ sở đối thoại, trao đổi, giải thích các quy định của chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng cho người dân.

Trong thời gian cao điểm của Chiến dịch, phường Tân Giang đã tổ chức hơn 150 cuộc tuyên truyền, vận động, đối thoại đối với các trường hợp còn vướng mắc; các Tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, giải thích chính sách, tiếp nhận và phối hợp xử lý ý kiến đối với hơn 300 trường hợp.

Phương thức vận động được thực hiện linh hoạt, tuyên truyền chung, làm việc trực tiếp với từng gia đình, từng trường hợp, chú trọng xác định đúng nguyên nhân chưa đồng thuận để có cách giải quyết phù hợp.

Trên cơ sở đó, nội dung tuyên truyền được gắn với từng vấn đề cụ thể, kết hợp giải thích chính sách, làm rõ quyền và nghĩa vụ, tiếp nhận kiến nghị và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đối với các trường hợp còn khó khăn, chưa đồng thuận, các Tổ công tác phối hợp với Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, người có uy tín và người thân trong gia đình để vận động nhiều lần, kiên trì giải thích, đối thoại và hỗ trợ tháo gỡ từng nội dung.

Qua đó, công tác vận động từng bước chuyển từ “tuyên truyền để biết” sang “nắm tình hình để giải quyết, giải quyết để tạo đồng thuận”, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân.

Tích cực, tham gia hiệu quả trong tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận khi giải phóng mặt bằng, đồng chí Nguyễn Tuấn Sơn, Bí thư Chi bộ Tổ Tân An 2 chia sẻ, quá trình tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng, 2 “nút thắt” khiến người dân còn băn khoăn là giá cả đền bù, hạ tầng khu tái định cư vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, cán bộ phường, cán bộ tổ đã tuyên truyền về ý nghĩa, đóng góp của khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa trong tạo động lực, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng thời, cán bộ phường đã niêm yết, công khai, minh bạch các chính sách, giá cả đền bù, tái định cư cho người dân; Tổ công tác của tỉnh, của phường đã lắng nghe, giải đáp, giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của người dân, tạo đồng thuận, người dân đã hiểu và nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Tân Giang khẳng định, một số kiến nghị, đơn thư liên quan giải phóng mặt bằng còn tồn đọng sẽ tiếp tục được xem xét, đối thoại, giải quyết. (Ảnh: MINH TUẤN)

Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Tân Giang chia sẻ, đến nay, Chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong số những công việc tiếp theo cần giải quyết, một số đơn thư, kiến nghị còn tồn đọng sẽ tiếp tục được nghiên cứu, rà soát, phân loại và giải quyết.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của phường, địa phương sẽ tập trung giải quyết sớm, dứt điểm; đối với nội dung vượt thẩm quyền, chủ động tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn. Những trường hợp phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, địa phương sẽ tổ chức đối thoại, giải thích chính sách, vận động, tạo sự đồng thuận.