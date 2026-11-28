Cán bộ y tế khám sức khỏe cho đồng bào dân tộc xã Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Đồng chí Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết, đến ngày 20/11, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện khám sức khỏe cho 490.228 người dân, bằng 100% dân số đang có mặt tại địa phương.

Đồng chí Hà Nhật Lệ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” trong điều kiện còn một số khó khăn của địa phương miền núi, biên giới, dân cư phân tán, giao thông khó khăn, điều kiện nhân lực và cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị còn hạn chế, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, tăng cường tuyên truyền người dân đến khám sức khỏe.

Qua đó, việc thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe, chăm sóc sức khỏe toàn dân tại tỉnh Cao Bằng theo nội dung Nghị quyết số 72-NQ/TW đã đạt kết quả tích cực.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Qua công tác khám sức khỏe toàn dân, ngành y tế địa phương đã phát hiện không ít trường hợp mắc bệnh, có dấu hiệu mắc các bệnh: huyết áp cao, đái tháo đường, ung bướu, tim mạch, bệnh về mắt và một số bệnh lý khác.

Những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; phát hiện mắc bệnh đã được tư vấn, hướng dẫn đến cơ sở y tế để tiếp tục khám, chẩn đoán xác định và điều trị bệnh kịp thời.

Kết quả đạt được là cơ sở, nền tảng quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu, nắm bắt tình hình sức khỏe nhân dân để khám, điều trị bệnh cho người dân kịp thời và tiếp tục chuẩn bị những điều kiện cần thiết để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân trong thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết.

Từ kết quả đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân năm 2026, năm 2027, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã giao nhiệm vụ cho Sở Y tế tiếp tục rà soát, phân nhóm đối tượng ngay từ đầu, ưu tiên các nhóm dân cư khó tiếp cận dịch vụ y tế.

Từng cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm người dân sau khi được khám sức khỏe, sẽ được tư vấn, hướng dẫn khám chuyên sâu, chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe liên tục.

Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động phối hợp rà soát, cập nhật chính xác danh sách dân cư, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. Các sở, ngành liên quan quan tâm phối hợp, tham mưu bố trí kinh phí, bảo đảm nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ khám, sàng lọc và tư vấn các biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2027 và những năm tiếp theo.